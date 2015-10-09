Фондовая Америка вчера выросла, S&P 500 поднялся до рекордных уровней августа

На рынках акций в США в четверг наблюдалась смешанная динамика — после начала торгов акции и индексы падали, а инвесторы в основном ждали публикации протокола сентябрьского заседания ФРС. Но в итоге торги завершились в плюсе, потому что рынок позитивно оценил документ. Так, к концу сессии индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,82%, Standard & Poor's 500 — на 0,88%, Nasdaq Composite — на 0,41%. Индекс S&P 500 закрылся выше уровня в 2000 пунктов — на отметке 2013,43, это самая высокая отметка с 20 августа.

На последнем заседании ФРС не решились повышать ставку из-за растущих рисков для американской экономики, в основном связанных с Китаем. Если посмотреть протокол заседания, то станет понятно, что члены FOMC "согласились, что изменения в период между заседаниями не внесли существенных изменений в экономический прогноз", и потому комитет счел целесообразным дождаться дополнительной информации, подтверждающей, что экономический прогноз не ухудшился.

В целом ФРС отметила улучшение экономической конъюнктуры в стране, в том числе в потребительских расходах, на рынке жилья, а рынок труда уже близок к долгосрочной норме безработицы. При этом на заседании выразили беспокойство касательно потенциальных последствий экономических и финансовых событий за пределами США и их влияния на американскую экономику. "Протокол отражает тот факт, что все ждут наступления большей ясности относительно перспектив американской экономики, - говорит аналитик William Capital Group Стивен Карл. - Инвесторы восприняли это как позитивный сигнал и как признак того, что Федрезерв готов подождать с повышением ставки". Сейчас вероятность роста ставки в октябре оценивается в 8%, в декабре - в 37%, в марте 2016 года - более чем в 50%.

Кроме того, вчера министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до минимальных с середины июля 263 тыс. Прогнозы давали 274 тыс.

По итогам сессии в четверг выросли все 10 подындексов S&P 500. Акции энергетических компаний подскочили на 17% с 28 сентября благодаря росту цен на нефть. Вчера акции Marathon Oil и Anadarko подорожали на 4,6%, Chevron - на 2%. Акции промпредприятий выросли в четвертый раз за последние пять сессий. Так, акции Boeing и Honeywell подросли на 1,4%, Union Pacific - на 2%.

Горнодобывающий концерн Freeport McMoRan повысил рыночную стоимость на 3,5%, его акции дорожают восемь сессий подряд, поднявшись уже на 51%. Акции производителя систем для хранения данных EMC Corp. подорожали вчера на 4,7%, когда Dell Inc. заговорила о создании альянса с компанией.

Акции платного сервиса видеовещания Netflix подскочили на 6,3%, когда компания решила поднять месячную плату за подписку для новых пользователей в США, Канаде и странах Латинской Америки на $1 - до $9,99. А вот акции Ebay упали на 6% из-за плохого прогноза от экспертов Channel Advisor, которые говорят, что сопоставимые продажи крупнейшего интернет-аукциона в США в прошлом месяце выросли всего на 1,1%, минимальными темпами с 2011 года.