Американские фондовые индексы снижаются на торгах в четверг

Спустя полтора часа после начала торгов фондовые индексы в США продолжают снижаться. Так, к 18:05 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,14%, Standard & Poor's 500 — на 0,25%, Nasdaq Composite — на 0,75%.

Участники торгов оценивают отчеты по рынку труда в США и ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (выйдет сегодня в 21:00 мск). Согласно данным минтруда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало до минимальных с середины июля 263 тыс. Прогнозы давали цифру 274 тыс. "Рынок труда в США растет стабильно, но не очень быстро в последние несколько месяцев, - говорит инвестиционный директор OakBrook Investments Питер Янковскис. - У инвесторов и, тем более у Федрезерва, нет опасений за эту сферу, их больше волнует ситуация на зарубежных рынках".

По итогам сентябрьского заседания Федрезерв не стал менять процентную ставку и оставил ее в диапазоне от нуля до 0,25% годовых. Однако после заседания руководители ЦБ, в том числе и сама Джанет Йеллен, не раз говорили о том, что возможность повышения ставки до конца этого года все еще сохраняется. Сейчас вероятность подъема ставки в октябре оценивается всего в 8%, в декабре - в 39%, в марте 2016 года - уже более чем в 50%.

Сегодня после закрытия торгов будет опубликована отчетность производителя алюминия Alcoa Inc. за третий квартал, который по традиции начинает каждый сезон корпоративной отчетности в США.

Акции производителя систем для хранения данных EMC Corp. сегодня подорожали на 3,7% на слухах, что Dell Inc. собирается создать альянс с этой компанией. Акции Fiat Chrysler подросли на 1,4%, когда компании удалось заключить предварительное соглашение с профсоюзом работников автомобильной отрасли США (UAW), тем самым предотвратив забастовку из 40 тыс. членов профсоюза.

Бумаги фармкомпании Neurocrine Biosciences подорожали на 11% на данных о хороших результатах клинических испытаний ее препарата против поздней дискинезии. Акции канадской нефтегазовой корпорации Encana выросли на 3,5%, когда пенсионный фонд Канады и Broe Group объявили, что намереваются купить ряд активов компании на $900 млн.