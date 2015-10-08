Азиатские акции торговались разнонаправленно. Китай вернулся в строй

Китайские биржи вернулись с каникул и начали фондовые торги с подъема. Здесь и сконцентрировалось основное внимание инвесторов.

Shanghai Composite прибавил 3%. Китаю есть за чем бежать: пока Шанхайская биржа была закрыта с 1 по 7 октября, индекс Hang Seng вырос на 8%, а акции китайских компаний, торгующиеся в Гонконге, подорожали на 10,5%, согласно соответствующему индексу. Инвесторы ждут, что сейчас власти активно возьмутся за работу и введут меры по поддержке экономики в IV квартале.

Выросли акции технологических и биотехнологических компаний. East Money Information и Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical, к примеру, подорожали на максимально разрешенные 10%. Девелоперы тоже активизировались: так, Poly Real Estate прибавила 3,3%.

Остальная часть региона торговалась разнонаправленно.

Hang Seng снизился на 0,7%.

S&P/ASX 200 вырос на 0,2% и дошел до максимума за последние четыре недели. Ралли вызвано подорожанием акций энергетических и горнодобывающих компаний. BHP Billiton прибавил 3,1%; Fortescue Metals — 5,2%.

Nikkei снизился на 1%. На настроения инвесторов надавили разочаровывающие экономические данные. Ведущий индикатор расходов корпоративного капитала — количество заказов в машиностроении — снизился на 3,5% в годовом выражении в августе. Это значительно ниже прогноза: ожидали, что он вырастет на 4,2%. Слабые данные вступили в противоречие с Банком Японии, который в среду после окончания своего заседания в своем заявлении говорил об умеренном восстановлении экономики страны.

Kospi после дня волатильных торгов закончил сессию в плюсе на 0,7%.



