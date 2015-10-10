Бен Бернанке: 6 забавных фактов, о которых вы не знали

Он поклонник фастфуда Hot Pockets и сериала "Сайнфелд". Его известный бывший сослуживец лопал пончики. Его мать беспокоилась о том, что он не мог безопасно водить (в возрасте 60 лет). И его наряжал президент Соединенных Штатов. Вот лишь несколько забавных фактов о Бене Бернанке, который занимал должность председателя Федеральной резервной системы в течение восьми лет.

Бернанке выпустил свои мемуары "The Courage to Act". В числе других деталей его жизни он часто говорит о мрачных временах в ФРС во время финансового кризиса. Герой многих забавных анекдотов и фактов — принстонский экономист, который стал главой центрального банка. Вот некоторые из забавных фактов, связанных с ним.

1. Буш опробовал шутку с полицией моды на Бернанке

До того, как стать председателем ФРС, Бен Бернанке служил в Белом доме экономическим советником. Однажды президент Джордж Буш остановил встречу в Овальном зале и подошел к Бернанке и попросил приподнять штанину. Бернанке был одет в темный костюм с желто-коричневыми носками. "Вы знаете, - сказал Буш Бернанке, - это Белый дом, у нас есть стандарты". Бернанке застенчиво признался, что он сделал хорошую покупку — 4 пары желтовато-коричневых носков за $10.

Но через пару дней на другой встрече в Овальном зале все, кроме Бернанке, появились в желто-коричневых носках. "Президент пытался сделать вид, что он этого не заметил, но вскоре он расхохотался", - пишет Бернанке.

2. Тим Гайтнер: поглотитель пончиков

Бернанке тесно работал с Тимоти Гайтнером, бывшим министром финансов, во время финансового кризиса. И Бернанке отчетливо помнит "перегруженный" метаболизм Гейтнера.

"В перерыве на встрече Комитета ФРС он поглощал пончики, но тем не менее оставался худым", - пишет Бернанке. "Энергия Тима и способность концентрироваться в течение длительного времени всегда удивляли меня".

3. Мама беспокоится за навыки вождения Бернанке

После того, как Бернанке покинул ФРС, его мать Эдна была обеспокоена тем, что ее сын сам сидит за рулем автомобиля. И все потому что он не ездил один в течение восьми лет. И мама переживала, что он, возможно, забыл, как это - быть за рулем. "Она волновалась, смогу ли я в возрасте шестидесяти лет безопасно водить машину, - пишет Бернанке. - Пока все идет хорошо".

4. Роскошные вечеринки? Нет. Hot Pockets.

Говоря об их списках дел, вы наверняка представляете себе, что банкиры летают на реактивном самолете по всему миру с конференции на конференцию и их приглашают на блестящие встречи. Это могло быть и так, но чаще всего жизни чиновников ФРС на самом деле совершенно далеки от роскоши. "Я бы разогрел в микроволновой печи сэндвичи Hot Pockets и съел их перед повторным показом сериала «Сайнфелд»", - пишет Бернанке, который как начальник ФРС также часто посещал вьетнамские рестораны, джаз-клубы и магазины Barnes & Noble. Как глава ФРС он часто кушал в кафе Федрезерва со всеми. "Я ел в кафетерии правления, ждал в очереди со своим подносом и искал свободное место, где бы я мог присесть", - пишет он.

5. Бен Бернанке — это Эдвард Кинсе

Бернанке любил использовать электронную почту, когда был председателем Федеральной резервной системы, но он знал, что будет завален письмами, если будет использовать свое настоящее имя. Тогда он взял псевдоним: Эдвард Кинсе (Edward Quince). Это было имя Бернанке в телефонной книге ФРС. Может быть, в этом был какой-то глубокий смысл или литературная ссылка? Ведь Бернанке и его жена наслаждались чтением латиноамериканской литературы. Нет.

Кодовое имя для начальника центрального банка Америки на самом деле придумал парень-программист. Он увидел слово Quince на коробке с какой-то программой и сказал Бернанке, что Эдвард - красивое имя. "Это показалось хорошим сочетанием для меня, поэтому мы выбрали псевдоним Эдвард Кинсе", - рассказывает Бернанке.

6. Ошибочное решение с гарантированной занятостью

Бернанке оставил свою работу в качестве штатного профессора в Принстонском университете, чтобы занять место главы ФРС в 2002 году. Принстонский дал ему два года отпуска на это время. Но когда Бернанке позвали помогать в Совете экономических консультантов Белого дома в 2005 году, Принстон попросил его уйти в отставку. Конечно, он должен был отказаться от пожизненной гарантии рабочего места, потому что рано или поздно Буш выгнал бы его из офиса. "Я двигался точно в неправильном направлении", - пишет Бернанке. Хотя, учитывая то, где он в конечном итоге оказался, это, вероятно, не такое уж и плохое решение. И, к счастью, Бернанке было не так уж и сложно найти себе халтурку чуть позже. Ведь даже книги он смог писать и давать комментарии разным изданиям - хоть на этом и подрабатывает.