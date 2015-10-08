Нефть снизилась после отчета по запасам в США, но остается выше $50

На вчерашней американской сессии нефть росла до момента выхода отчета по запасам от Администрации энергетической информации. Brent доходила до $53,10 (пятинедельный максимум), WTI – до $49,64. Ралли прервал выход отчета по запасам: резервы увеличились на 3,1 млн баррелей, хотя аналитики ожидали только 2,2 млн баррелей. Затем нефть падала, однако во время азиатской сессии снова пошла вверх. К 11.05 Brent стоит $51,94, прибавив 1,19% с начала суток; WTI отыграла 0,91% и стоит теперь $48,25.

Эксперты рынка надеются на то, что китайские трейдеры, вернувшись на биржи, компенсируют несколько дней своего отсутствия и подтолкнут нефть дополнительно вверх.

Рынок ориентируется сегодня на долгосрочные тенденции увеличения спроса.

Во вторник отчет Агентства энергетической информации предсказал, что глобальный спрос на нефть в 2016 году вырастет рекордными за шесть лет темпами. В сочетании с тем, что низкие цены начали влиять на инвестиции в производство — а значит, теоретически могут уменьшить наконец глобальный переизбыток предложения — это позволяет надеяться на более устойчивый восходящий тренд по нефти.