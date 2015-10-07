Фондовые рынки США растут вместе с нефтяными котировками

В среду вечером цены на нефть продолжают демонстрировать уверенный рост благодаря прогнозам по мировому спросу. В преддверии выхода официальной статистики Минэнерго США американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку запасов нефти в стране за прошлую неделю — по мнению экспертов, запасы сырья снизились на 1,2 млн баррелей. По данным Министерства энергетики, запасы выросли на 3,073 млн баррелей (прогнозировали рост на 2,2 млн). После публикации последнего отчета нефть моментально опустилась в цене - Brent в 17:33 мск упала до $52,41 за баррель.



В целом фондовая Америка сегодня открылась ростом. Индексы ушли вверх на фоне роста цен на металлы и топливо. Позитив также наблюдался сегодня на азиатских и европейских торгах. "Инвесторы покупают акции сырьевых и энергетических компаний, сильно подешевевшие в последнее время, на ожиданиях восстановления цен на нефть, - говорит инвестиционный директор Ashburton Investments Вероника Печлейнер. - В долгосрочной перспективе соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке действительно выглядит более благоприятно".

Однако, скоро внимание рынков будет направлено в большей степени на очередной сезон отчетности крупных компаний за третий квартал - сезон по традиции откроет Alcoa — уже в этот четверг после закрытия американских торгов. По прогнозу аналитиков Bloomberg, в прошлом квартале прибыль компаний из индекса Standard & Poor's 500 упала на 6,9% в годовом выражении.

К 17:26 мск индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,94%, Standard & Poor's 500 — на 0,9%, Nasdaq Composite — на 0,61%.

Акции сырьевых компаний Freeport-McMoRan и Newmont Mining подорожали в начале торгов соответственно на 7,7% и 2,9%. Бумаги крупнейших нефтедобывающих компаний США Exxon Mobil и Chevron выросли на 1,5%, акции нефтесервисной компании Schlumberger - на 2,8%.

Бумаги Yum! Brands обвалились на 19%, когда оператор сетей ресторанов быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell объявил о получении прибыли и выручки в прошлом квартале ниже ожиданий рынка.