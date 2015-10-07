Нефтяные фьючерсы продолжают расти. Brent на 15-недельном максимуме

К 10.00 мск ноябрьские фьючерсы на Brent стоят $52,72 за баррель, на WTI - $49,59.

Основной причиной усиления котировок стали надежды инвесторов на то, что глобальный переизбыток на рынках начал наконец снижаться, и вербальные интервенции делегатов конференции «Нефть и Деньги» в Лондоне. Впервые за месяц Brent перешла отметку в 50 долларов за баррель. К настоящему моменту североморская нефть находится на 15-недельном максимуме, WTI не была такой высокой уже 16 недель.

Однако эксперты предупреждают: радоваться рано, ведь сегодня Китай продолжает отдыхать, поэтому объем торгов довольно низкий.

Цены на нефть получили дополнительную неожиданную поддержку от слабой статистики США в пятницу: теперь шансов на повышение процентной ставки ФРС остается все меньше, а это помогает «черному золоту» идти вверх.

Сегодня рынок нефти получит дополнительный стимул от выхода официальных данных по запасам нефти, которое выпустит во время американской сессии EIA. Аналитики ждут, что запасы немного упали. Если этот прогноз оправдается, WTI может получить дополнительный толчок вверх. В своем краткосрочном нефтяном обзоре Администрация энергетической информации США говорит о том, что ожидает увеличения мирового спроса на нефть до максимума за шесть лет на снижении поставок из стран, не входящих в ОПЕК. Замедление американской продукции тоже начало наблюдаться.

Замедление американской добычи играет на руку членам ОПЕК, которые пытаются вытеснить с рынка производителей с более высокой себестоимостью, даже несмотря на серьезные финансовые трудности своих собственных коллег по картелю.

Во вторник на отраслевой конференции в Лондоне настоящим подарком для нефтяного рынка стали слова делегатов о «драматическом» снижении американского производства, которое могло бы проложить путь для будущего всплеска цен.