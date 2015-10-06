Акции Amazon стали доступны на Санкт-Петербургской бирже

Акции одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в мире — американской компании Amazon — стали доступны для торгов на Санкт-Петербургской бирже, говорится в опубликованном во вторник, 6 октября, сообщении биржи.

Торговля и расчеты по сделкам осуществляются в долларах США. Акциям присвоен тиккер AMZN, шаг цены составляет 0,01, минимальный лот — одна акция.

В сообщении отмечается, что включение бумаг Amazon в котировальный список российской площадки произошло в преддверии очередного сезона отчетностей в США, в который, как ожидается, интернет-ретейлер сообщит об успешном 3-м квартале.

«Amazon — легендарная компания, прошедшая путь от убыточного книжного интернет-магазина до крупнейшего в мире онлайн-ретейлера. Мы рады, что у российских инвесторов появилась возможность торговать акциями компании Amazon», – говорится в комментарии директора Санкт-Петербургской биржи Евгения Сердюкова.

На торгах в США цена акций Amazon на закрытии торгов в понедельник составляла $543,68. Капитализация компании составляет около $250 млрд.