Saxo Bank предсказал рост развивающихся рынков с повышением ставки ФРС





Рынки развивающихся стран находятся в «идеальном шторме» из упавших цен на сырье и сильно окрепшего доллара, однако они представляют собой одну из лучших возможностей для инвесторов за последние десятилетия, пишут аналитики Saxo Bank в опубликованном во вторник, 6 октября, ежеквартальном обзоре.





Как отмечает старший экономист банка Стин Якобсен, ценные бумаги развивающихся стран показывали динамику хуже, чем у ценных бумаг развитых стран, с момента окончания суперцикла цен на сырье в 2011 году и теперь стоят очень дешево. Кроме того, компании обладают большим потенциалом роста выручки и прибыли, который не учтен в цене их акций, указывает экономист. Единственным фактором, препятствующим возвращению инвесторов на развивающиеся рынки и росту котировок, по его словам, является сохранение неопределенности относительно повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.





«Оценки компаний по всем показателям были бы ярким сигналом для их покупки, если бы не неопределенность относительно ФРС, которая в сентябре снова отложила столь необходимое повышение ставок», — пишет Якобсен. Он указывает на то, что тот факт, что развивающиеся рынки находятся посреди «идеального шторма», вовсе не говорит о том, что «солнце уже никогда не будет светить».





Со своей стороны главный стратег Saxo Bank по рынкам акций Петер Гарнри отмечает, что рынки развивающихся стран будут расти благодаря тому, что многие из них трансформируют свои экономики из сырьевых и ориентированных на экспорт в более сбалансированные и опирающиеся на внутреннее потребление за счет роста прослойки среднего класса.





«Этот переход уже имеет место, и капитал вновь направится на развивающиеся рынки, как только станет ясной траектория ставок в США», — пишет Гарнри.



