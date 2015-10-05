Фондовые рынки Азии выросли на голубиных ожиданиях от ФРС

Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю в позитивном ключе после выхода слабой статистики в США. Дело в том, что невзрачные цифры по занятости охлаждают ожидания роста процентной ставки ФРС.

Рынки Китая закрыты до среды в честь национальных праздников, и поэтому торги на азиатских рынках будут довольно спокойными в течение ближайших двух дней. Трейдеры сегодня проигнорировали и новости о том, что Всемирный банк понизил прогноз роста Восточной Азии с 6,7% до 6,5% в 2015 году.

Nikkei прибавил 1,6%. Ключевой японский индекс подскочил более чем до двухнедельного максимума. Здесь «на коне» были акции авиакомпаний: Japan Airlines прибавила 2,4%; All Nippon Airways — 1,8%.

В фокусе автопроизводители: они могут извлечь выгоду из переговоров по Транс-Тихоокеанскому партнерству, которые продолжались в течение минувших выходных. Если сделка будет подписана, это даст автопроизводителям большую свободу для того, чтобы продавать запчасти в США. Mazda Motor подскочила на 1,4%.

S&P/ASX 200 вырос на 2%. Австралийский индекс отыгрывает потери благодаря ралли в ресурсном секторе. BHP Billiton прибавила 4%; Newcrest Mining и Evolution Mining выросли на 7,5% и 9% соответственно, на фоне роста цен на золото и металлы. Oil Search прибавила 1,5% после того, как генеральный директор Woodside Petroleum подтвердил в прессе, что сделка слияния между двумя нефтяными компаниями стоимостью $8,2 млрд по-прежнему планируется.

Завтра планируется заседание РБА, но никаких революционных движений от него аналитики не ожидают.

Hang Seng окреп на 1,79%. Гонконгский индекс тоже на двухнедельном максимуме. Инвесторы почувствовали аппетит к риску. В лидерах среди компаний сегодня были казино. Melco International и Galaxy Entertainment прибавили по 6% каждый. Вырос и кредитный сектор: Standard Chartered с листингом в Гонконге увеличил капитализацию на 2%; HSBC и Hang Seng Bank выросли более чем на 1% каждый.

Технологический сектор гонконгского индекса вырос на 2,5%.

Kospi прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс был поддержан общей тенденцией рынка, однако автопроизводители неожиданно потеряли в капитализации. Hyundai Motor снизилась более чем на 1%, Kia Motors упала боле чем на 2%.