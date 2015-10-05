В пятницу выросла фондовая Европа

Фондовые индикаторы Европы в пятницу пережили очень волатильную сессию. День им удалось закончить в зеленой зоне, но по итогам недели, кроме FTSE, снизились. Stoxx Europe 600 вырос в пятницу 0,47%, а неделю завершил в минусе на 0,4%.

CAC 40 в пятницу прибавил 0,73%, по итогам недели снизился вот уже в третий раз подряд, потеряв 0,49%. DAX вырос на 0,46%; за неделю упал на 1,40%. FTSE 100 в пятницу вырос на 0,95%; за неделю прибавил 0,34%.

Поддержку европейскому фондовому рынку оказала слабая статистика США — волатильность на рынке может быть снижена за счет того, что процентная ставка не вырастет до окончания 2015 года. Заявления Марио Драги о том, что экономика еврозоны возвращается к устойчивому росту, тоже сыграли в пользу европейских индикаторов.

В пятницу выросли котировки акций нефтяного сектора (вслед за ростом цены на нефть). Total SA прибавила 2,2%; PB Blc — столько же.

Улучшена рекомендация по ценным бумагам Deutsxhe Lufthansa со стороны HSBC Holdings: она изменилась с «держать» до «покупать». В итоге акции подорожали на 4,1%.

Volkswagen продолжает падать: в пятницу он потерял еще 4,3% на фоне новых исков от клиентов и новых расследований регуляторов.



