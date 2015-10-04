Оптимистичный Федун разоблачил мифы о нефтяном рынке

Леонид Федун, вице-президент ЛУКОЙЛ, сомневается в том, что нефть действительно продолжит быть дешевой в 2016 году. На отраслевой панельной дискуссии форума «Сочи-2015» он выразил уверенность в том, что «черное золото» подорожает до 70 — 80 долларов за баррель. Топ-менеджер даже не исключил достижения отметки в $100 за баррель. Правда, текущая высокая волатильность, по его мнению, будет сохраняться. Федун заявил, что «рынок нефти очень понятен и предсказуем». Затем Федун занялся разоблачением мифов, которые, по его мнению, мешают экспертам и экономистам увидеть реальную картину нефтяного рынка.

Миф №1: цены на рынке нефти определяются спросом и предложением.

Разоблачение от Федуна: беспристрастная статистика показывает: две трети предложения на мировых рынках формирует Ближний Восток. А такое положение вещей рынком назвать сложно — это фактически олигополия. Цена определяется в основном действиями крупных игроков. Чтобы окончательно в это поверить, предлагается вспомнить 70-е годы, когда цены на нефть выросли из-за нефтяного эмбарго — и 80-е, когда цена обрушилась из-за увеличения добычи в Саудовской Аравии в борьбе с проектами высокой себестоимости наподобие «Северного моря». Топ-менеджер проводит явные параллели с сегодняшним днем, когда Саудовская Аравия пытается выдавить с рынка американские сланцевые проекты и других конкурентов. Когда саудиты решат, что они выиграли ценовую войну и сохранили за собой долю рынка — они снова поднимут цены до приемлемого уровня.

Миф №2: постоянный рост эффективности производства нефти на сланцах и «неубиваемость» американской добычи

Разоблачение от Федуна: определяя точку безубыточности, в расчеты часто не включают капитальные расходы, налоги и стоимость финкапитала. Определение эффективности производства только на основе операционных затрат может составить чрезмерно радужную картину, которая не соответствует действительности. А действительность, по мнению Федуна, заключается в том, что вся американская нефть уходит в минус уже при цене в $57 за баррель. В январе прогноз производства американской сланцевой нефти в 2015 году составлял 10 млн баррелей. Сейчас он снизился уже до 8,5 млн.

Простота кредитования американских компаний в 2016 году тоже закончится. В прошлом году компании хеджировались: сегодня порядка 3,8 млн баррелей продаются по 83 доллара за счет того, что банки обеспечивали хеджирование взамен кредитных линий. Банки могли об этом пожалеть, но контракты все же исполняются, поэтому ежедневно убыток кредитных организаций за счет этого составляет 150 млн долларов.

Объем захеджированного сырья в 2016 году уменьшится на 75%, да и средняя цена хеджа будет составлять уже $62. Всё это приведет к резкому снижению эффективности разработки месторождений и управления затратами.

Миф №3: как только нефть подорожает, сланцевые компании вернутся на рынок

Разоблачение от Федуна: более 2/3 американских нефтяных компаний — неспециализированные. Это предприимчивые бизнесмены, которые набрали кредитов, наняли буровую компанию и начали зарабатывать деньги на нефтяном рынке. А заработать не получилось. На их акциях раздулся очередной пузырь, типичный для США. Уже сейчас многие из этих компаний прекратили существование, а предприимчивые бизнесмены ищут способ заработать в других отраслях. Федун прогнозирует череду банкротств среди тех нефтяников, кто все еще остается на плаву на американском рынке.

Миф №4: Китай в качестве главного якоря мировой экономии

Разоблачение от Федуна: вот уже десять лет на международных экономических форумах идут постоянные обсуждения того, как опасно замедлился Китай. Тем не менее, кризис разразился в США и начался с Lehman Brothers. Сейчас тоже никто не замечает проблем в американской экономике, хотя их предостаточно. По мнению Федуна, Китай замедлится, но его потребление и ВВП будут расти в достаточной степени для того, чтобы обеспечивать устойчивость спроса на нефть.





С оптимизмом своего коллеги не согласен глава ЛУКОЙЛ, Вагит Алекперов, который ориентируется на 50 — 55 долларов за баррель в 2016 года. И даже российские власти, которые традиционно пытаются выставить картину в максимально выгодном свете, в разработке бюджета исходили из $55.



