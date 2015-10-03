Россия расстраивает нефтяных "быков"

Впервые за последние шесть недель хедж-фонды урезали бычьи ставки на нефть, потеряв веру в быстрое восстановление рынка. Тем временем Россия увеличила производство до самого высокого уровня с момента распада СССР. Добыча нефти здесь выросла до рекордного за постсоветский период значения. Производители воспользовались слабым рублем, чтобы подтолкнуть интенсивность производства. Добыча сырой нефти и конденсата в сентябре увеличилась до 10,74 млн баррелей в день. Это на 1% больше, чем годом ранее.

Добыча в США сократилась, но американские сланцевые производители — едва ли не единственные, кто вносит существенный вклад в сокращение глобального перенасыщения. Другие страны качают нефть полным ходом. При этом, с учетом замедления роста глобальной экономики, сокращение на американских сланцах не возымеет сколько-нибудь заметного эффекта, по словам экспертов рынка.

За прошедшую неделю фьючерсы на WTI потеряли 0,35% стоимости, Brent с поставкой в ноябре подешевела на 0,97%.

Проблемой становятся и крупные резервы в ведущих странах мира. Так, в США запасы нефти и без того уже примерно на 100 млн баррелей превышают среднее значение за пять лет. Есть подозрения, что и октябрьские данные покажут дальнейший рост. Восемь из десяти прошедших лет показали, что в октябре из-за технической профилактики на нефтеперерабатывающих заводах запасы нефти увеличиваются.

Спад экономики в Китае не смогли переломить даже пять последовательных сокращений процентной ставки с ноября. По средним оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, рост ВВП замедлится до 6,8% в этом году. Это ниже целевого уровня в 7%, установленного правительством. С учетом того, что Китай — крупнейший потребитель нефти после США, глобальная оценка спроса остается пессимистичной.

В сентябре инвесторы вывели 393 млн долларов из United States Oil Fund (USO) — крупнейшего в США биржевого продукта, который отслеживает фьючерсы на сырье.

“Розничные инвесторы не видят стимулов вкладываться в сырьевые фонды. Положение вещей выглядит мрачным и в глобальной перспективе, и на сезонной основе тоже», — говорит один из инвестиционных стратегов.



