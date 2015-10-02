Центробанк Казахстана поднял ставку на 4%

Национальный банк Казахстана в пятницу поднял базовую ставку с 12% до 16%, ставку по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности — до 17%, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 15%.

Такое решение центробанк принял, чтобы снизить волатильность процентных ставок денежного рынка и предоставить четкие сигналы рынку. По мнению экспертов нацбанка, избыточная волатильность курса тенге может отрицательно сказаться на инфляционных ожиданиях.

«Принимая во внимание экономические данные и перспективы роста, Национальный банк решил повысить базовую ставку до 16% для удержания инфляции в среднесрочном целевом коридоре 6-8%", - подчеркивает НБК.

Рост ВВП Казахстана замедлился в первом полугодии из-за резкого снижения экспорта и падения цен на сырьевые товары.