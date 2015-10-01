Отчеты по безработице в США оказались хуже ожиданий

Сегодня Министерство труда США опубликовало данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю — как оказалось, число безработных выросло в стране на 10 тыс. - до 277 тыс. Аналитики прогнозировали рост всего на 4 тыс.

Пособия по безработице на неделе, завершившейся 18 сентября, получали на 53 тыс. человек меньше — всего 2,191 млн человек, а это самый низкий показатель за 15 лет. Оценка за предыдущую неделю пересмотрена до 2,244 млн с ранее опубликованных 2,242 млн. Эксперты, правда, прогнозировали уменьшение показателя на 12 тыс. - до 2,230 млн.

"Бизнес держится за сотрудников, поскольку экономика США сильна, - говорит старший экономист Standard Chartered Bank в Нью-Йорке Томас Костерг. - Число заявок, вероятно, останется на низком уровне в ближайшее время. Но сильно опуститься с нынешних низких показателей будет сложно".

Завтра министерство труда опубликует еще данные по рынку труда США за сентябрь. Как ожидается, число рабочих мест в стране выросло на 200-203 тыс., а безработица осталась на уровне 5,1%.

После объявления данных доллар немного просел в паре с евро — EUR/USD торговалась к 16:44 мск на уровне 1,1183 (+0,07%). Индекс доллара снизился на 0,16%.