Фондовый Китай ушел на каникулы. Остальная Азия выросла

Четвертый квартал начался на азиатских рынках ростом. Ралли на Уолл-стрит стимулировало аппетит инвесторов к риску. Рынки фактически проигнорировали экономические релизы, вышедшие сегодня в двух главных экономиках Азии.

В Японии квартальный индекс настроения крупных производителей показал значение 12 пунктов, вместо ожидавшихся 13. Зато индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan оказался выше ожиданий: 25 пунктов вместо 20. Инвесторы позитивно оценили рост капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей: на 10,9% по сравнению с ожидавшимися 8,7%.

В Китае промышленный PMI показал значение немного выше прогнозного: 51,0 вместо 50,9. PMI в непроизводственном секторе оказался в полном соответствии с прогнозами. Эксперты говорят, что позитивно уже то, что нет дальнейшего снижения. Это снижает негатив вокруг китайских новостей. Впрочем, рынки Китая с сегодняшнего дня закрыты на семидневные каникулы, поэтому у них нет шанса непосредственно среагировать на шквал данных.

Nikkei вырос на 1,9%. Японский индекс продолжил свой вчерашний отскок вверх, но в последние минуты торгов немного отошел от дневных максимумов. Отлично показали себя тяжеловесы Nikkei: производитель промышленных роботов Fanuc прибавил 3,9%, SoftBank вырос на 2,8%.

Ценные бумаги банковского сектора обрели почву под ногами: Sumimoto Mitsui Financial Group прибавила 4,3%; Mitsubishi UFJ Financial Group расширила капитализацию на 3,6%. Брокерские компании наконец-то тоже пошли вверх: Nomura Holdings прибавила 2,4%.

Рост пары USDJPY способствовал росту экспортеров. Nissan Motor прибавил 5,1%, Nikon подскочил на 4,2%.

Sony продолжает привлекать крупные ордера на покупку, после того, как Goldman Sachs изменил оценку ее акций до «купить». Акции подорожали в четверг на 3,4%.

S&P/ASX 200 прибавил 1,8%. Австралийский индекс продвинулся дальше на север, проигнорировав слабую статистику своего крупнейшего торгового партнера, Китая.

BHP Billiton подскочил на 2,1%, отражая рост цен на сырьевые товары. На подъеме и энергетический сектор, благодаря укреплению цен на нефть. Santos, Woodside Petroleum и Oil Search выросли на 2,1 — 4,8%.

Kospi окреп на 0,8%. Данные по корейскому экспорту оказались не такими мрачными, как ожидалось. В сентябре он снизился на 8,3% в годовом выражении, однако экономисты, участвовавшие в опросе Reuters, предсказывали падение на 10%.

Между тем, PMI в корейском промышленном секторе остается ниже 50, но вырос с августовских 47,9 до 49,2 пунктов. Это сигнализирует о том, что производственный сектор страны, возможно, на пути к выздоровлению.

Среди лидеров сегодняшнего роста — Hyundai Motor (+2,5%) и Posco (+1,5%).