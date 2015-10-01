Европейские фондовые индикаторы завершили среду ростом, квартал — падением

В среду торги в Европе закрылись преимущественно в зеленой зоне, но третий квартал фондовые индексы Старого Света закончили крупнейшим падением с 2011 года.

Stoxx Europe 600 вчера прибавил 2,5%, однако с начала июня рухнул на 8,8%.

FTSE 100 вырос в среду на 2,6%, САС 40 — тоже на 2,6%; DAX окреп на 2,2%.

Коррекция по итогам квартала — результат глобального экономического спада. Здесь — и итоги волнения инвесторов относительно китайского спроса на европейские товары, и результат неопределенности по подъему ставки ФРС, и реакция на общее ухудшение перспективы. Однако пока аналитики не спешат говорить о медвежьем рынке, ведь объемы монетарного стимулирования по всему миру по-прежнему высоки.

Вчера в еврозоне вышло большое количество макростатистики, причем львиная ее доля оказалась негативной. В Германии ниже прогнозов оказался объем розничных продаж, количество безработных увеличилось на 2000, хотя должно было снизиться на 5000. ВВП Великобритании за II квартал пересчитан в сторону понижения: он вырос всего на 2,4% в годовом выражении, хотя прогнозы показывали цифру 2,6%. ИПЦ по еврозоне в целом оказался ниже нуля, показав значение -0,1%. Это означает, что Европа до сих пор так и не может выбраться из дефляции.

Что касается отдельных компаний, то продолжил расти Glencore, который прибавил 14% на фоне роста цен на металлы. Rio Tinto прибавила 2,8%.

Volkswagen AG, похоже, достигла дна в своей капитализации, поэтому вчера выросла на 2,7%.

Рекомендации по акциям Deutsche Lufthansa улучшились до «покупать», поэтому акции авиакомпании выросли на 6,2%.