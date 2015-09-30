Будьте готовы: 30 сентября принято считать худшим днем для S&P 500

На фондовом рынке многие аналитики очень любят сравнивать текущую ситуацию одного рынка с другими, проводить исторические параллели, искать какие-то закономерности. Так вот сегодняшний день, с их точки зрения, представляет особый интерес.

Так уж сложилось, что с 1945 года индекс S&P 500 именно 30 сентября только в 38% случаев завершал сессию ростом, в остальных же он довольно сильно падал. Да и вообще сентябрь давно считается «неприятным» для инвесторов, а «контрольный удар», как правило, рынок наносит как раз в последний день месяца. Авторы блога Bespoke после анализа архивных данных сделали вывод, что 30 сентября — один из худших дней в году. Кроме того, сегодня заканчивается третий финансовый квартал для многих компаний, а значит, пора начинать готовить квартальные отчеты и предугадывать поведение инвесторов.



К слову, финансовый блогер Райан Детрик недавно тоже уверял всех, что 38-40-е по счету недели года (они выпадают как раз на сентябрь) чаще всего оказываются самыми слабыми. Он заметил, что эта тенденция повторяется уже с 1950 года.

2015 год - не исключение. В сентябре индекс S&P 500 закрылся в плюсе только по итогам одной недели (7-11 сентября). Замедление роста мировой экономики, постоянные проблемы в Китае, напряженная геополитическая ситуация в мире - это все негативно сказывается на рынках.

За первые два дня нынешней недели индекс S&P 500 уже потерял 2,3%, а если негативная динамика продолжится, то неделя может стать худшей с августа — тогда потери за пять торговых дней составили 5,8%. Но пока фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 1,19%.

В целом, конечно, особого оптимизма у участников не наблюдается. Даже инвестбанк Goldman Sachs пересмотрел прогнозные оценки по уровню S&P 500 и по прибыли на акцию (EPS) для американских компаний из списка индекса в сторону более низких значений. По новому прогнозу, индекс S&P 500 к концу года достигнет отметки в 2000, а не 2100, как ожидали ранее. Прежде, кстати, свои прогнозы по индексу понизили и другие крупные банки - Bank of America Merrill Lynch, RBC и JPMorgan.