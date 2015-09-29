EURUSD. Приближается самое интересное.

R4 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R3 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R2 1.1295 дневной максимум 24 сентября

R1 1.1280 дневной максимум 29 сентября

1.1260 текущая цена

S1 1.1190 дневной минимум 29 сентября

S2 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S3 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S4 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

На прошлой сессии быкам по паре по началу удалось развить восходящее движение на фоне продолжающегося падения мировых фондовых индексов. Помимо общей обеспокоенности состоянием мировой экономики, падение акций Volkswagen, подтасовывавшей результаты экологических тестов и Glencore, чрезмерно нарастившей задолженность, продолжают негативно сказываться на настроении инвесторов. Однако с открытием европейских торгов ситуация начала понемногу улучшаться и около 1.1280 движение застопорилось. Чуть позже, вышедшие данные из Европы оказали быкам медвежью услугу. Несмотря на то, что потребительское доверие в регионе выросло сильнее прогнозов, потребительская инфляция в Германии снизилась в сентябре на 0,2%, вместо ожидаемого -0,1%. В контексте недавних заявлений Марио Драги о возможности расширения программы количественного ослабления в связи с негативной динамикой инфляционных показателей, нетрудно догадаться какая новость оказалась более важной и как на это отреагировали участники рынка. Вместе с тем, проломиться в 1.11ую фигуру также не удалось, ведь большинство макроэкономических показателей еще только предстоит к выходу на этой неделе. Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции и Еврозоне в целом, розничные продажи в Германии, а также занятость в частном секторе экономики США по версии ADP, которая даст намек на пятничные пейроллы и прогнозируется на уровне +195к. К концу этой недели вероятность повышения учетной ставки в октябре и декабре этого года, которая сейчас оценивается в 14% и 41% соответственно, может претерпеть существенные изменения, а с нею и курс пары.

Техническая картина и торговая стратегия.

Еще одна неудача вверху 1.12ой фигуры несколько утяжелила техническую картину. Дневные и часовые индикаторы в данный момент находятся на нейтральных уровнях. Импульс пока отсутствует и прорыв диапазона 1.11-1.13 укажет дальнейшее направление движения. Однако, несмотря на обилие фундаментальных данных, включая очередное выступление Джанет Йеллен сегодня, произойдет это, скорее всего, ближе к концу недели.