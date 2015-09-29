Из индексов Dow Jones исключат акции Volkswagen

Акции автомобильного концерна Volkswagen решено исключить из расчета индексов устойчивого развития Dow Jones из-за «дизельного скандала». В частности, бумаги концерна больше не будут значиться в списках индексов DJSI World, DJSI Europe уже с 6 октября. К слову, индекс DJSI World запущен еще в 1999 году, он отслеживает акции компаний, которые считают лучшими по долгосрочным экономическим и экологическим нормам США.

В середине сентября начался скандал с автомобилями Volkswagen, когда Агентство по охране окружающей среды США обвинило автоконцерн в фальсификации результатов проверки на уровень выброса вредных веществ в автомобилях компании. Компании грозит штраф в $18 млрд, Минюст США начал уголовное расследование, глава Volkswagen Мартин Винтеркорн ушел в отставку.

Акции компании в первый день скандала рухнули на 23%, затем падение продолжилось.

Теперь VW больше не будет определяться как лидер промышленной группы «автомобили и компоненты», говорят аналитики. Акции Volkswagen упали еще на 0,74% во вторник, углубляя общие потери в годовом выражении до 47%.