Цены на нефть остаются слабыми на фоне азиатских проблем

Во вторник нефтяные котировки чуть подросли, но по-прежнему остаются слабыми. Фьючерсы на Brent стоят $47,59 за баррель, прибавив 0,53%. WTI с поставкой в ноябре торгуется на уровне $44,66 (+0,51%). По-прежнему остаются высокими опасения по поводу экономического развития в Азии.

Сильно пострадали акции сырьевых трейдеров — чего стоит один только Glencore, который за вчерашний день потерял чуть ли не 30% своей фондовой стоимости. Всё происходящее намекает на то, что падающие цены на энергоносители и на сырье вызывают широкий кризис.

Сегодняшний небольшой подъем нефти аналитики связывают с данными о просадке количества нефти в хранилищах Кушинга (штат Оклахома), более чем на 1 млн баррелей.

Эксперты говорят: «Производство нефти в США, скорее всего, наконец-то начало реагировать на ценовой удар. На рынках сырья, возможно, начинается ребалансировка». Они добавляют, что в четвертом квартале происходящие процессы могут вывести американское производство к 8,8 млн баррелей в день (по сравнению с первоначальными ожиданиями в 9,1 млн баррелей).

Несмотря на ужесточение американских сланцевых перспектив, глобальные ожидания остаются довольно мрачными. Цены на нефть, как и на большую часть остальных сырьевых товаров, резко упали в последнее время. Фьючерсы потеряли почти 60% стоимости с июня 2014 года.

На стороне спроса всё грустно: Китай показывает явные признаки замедления своей экономики, и в частности — своей промышленности. А вот на стороне предложения наблюдается непрерывный рост. Россия в 2015 году, по ожиданиям, увеличит свою отгрузку до 10,56 млн баррелей в сутки, что на 1 млн тонн выше, чем в прошлом году. Представители ОПЕК — а именно Кувейт и ОАЭ — указали, что будут продолжать придерживаться своей политики защиты доли рынка, сохраняя производство высоким.