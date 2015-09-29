Европейские фондовые индексы завершили понедельник в красной зоне

На фоне слабой китайской статистики европейские фондовые индексы в понедельник завершили торговую сессию в красной зоне. Stoxx Europe 600 потерял 2,21%. FTSE 100 снизился на 2,46%; CAC 40 опустился на 2,76%; DAX похудел на 2,12%.

По словам экспертов, предприятия по всему миру начали ощущать финансовые последствия глобального экономического спада. Поэтому прогнозы прибыли компаний массово понижаются. С этим, по мнению Citigroup, и связано планомерное снижение фондовых индексов — в частности, европейских.

Конкретно вчерашний спад во многом стал — результатом обвала капитализации самого серьезного на планете сырьевого трейдера — Glencore. Он рухнул вчера на 29,4%. На стоимость бумаг Glencore давит крупная задолженность компании в сочетании с резким снижением цен на сырье.

На 7,3% подешевели вчера бумаги Volkswagen. К 7 октября концерн должен представить в регулирующие органы Германии детальный план исправления ситуации с «дизельным скандалом».

Royal Dutch Shell подешевела на 2,8%. Нефтяная компания сообщила о том, что она заканчивает деятельность по бурению у берегов Аляски.