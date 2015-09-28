Иена укрепилась: нестабильность на рынках ведет инвесторов в безопасную гавань.

В понедельник иена выросла, поскольку падение на мировых фондовых рынках вызвало на рынках волну закупок «убежища». К 17.38 мск USDJPY снизилась на 0,53% до отметки в 119,85; EURJPY потеряла 0,59% до отметки 134,18.

Иена — валюта, в которую, наряду со швейцарским франком, традиционно стремятся убежать инвесторы в периоды неопределенности на финансовых рынков. С момента наступления на рынках «китайского шока» после девальвации юаня иена выросла к доллару почти на 4%.

«Сегодня лейтмотив валютных торгов задает осторожность и неприятие риска. Если мы увидим еще несколько признаков ослабления Китая на этой неделе — то стоит готовиться к дальнейшему росту иены», — говорят лондонские трейдеры.

Релиз китайского PMI в четверг будет под пристальным наблюдением валютных трейдеров, особенно верящих в то, что резкое торможение китайской экономики действительно может привести к задержке повышения ставок в ФРС.

Внимание, конечно же, будет и на американские payrolls. Оптимистичный релиз укрепит ожидания повышения ставки в 2015 году, и наоборот.

Трейдеры комментируют: «На прошлой неделе Джанет Йеллен твердо заявила, что хочет поднять ставку в этом году. Сейчас вероятность роста ставки в 2015 в среднем по рынку оценивается в 40%, но многие верят в рост в декабре — а значит, и в рост доллара».

Евро чуть вырос к доллару: к 17.44 мск EURUSD находится на отметке 1,1196, прибавив чисто символические 0,02%.

Удивительно, но победа сторонников отделения Каталонии от Испании на местных выборах практически не сказалась на евро. Аналитики комментируют этот факт: «Если инвесторы решат выразить свою точку зрения на испанскую политику, они, вероятно, сделают это с помощью других классов активов — к примеру, гособлигаций».