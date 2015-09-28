На Московской бирже появятся индексы, которые помогут оценить эффективность работы госкомпаний

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ, 29 сентября замминистра Николай Подгузов подпишет трехстороннее соглашение с Росимуществом и Московской биржей о запуске индекса компаний с государственным участием и индекса компаний с регулируемой деятельностью. Согласно данным российских СМИ, методика расчета новых индексов разработана совместно тремя сторонам, они будут рассчитываться Фондовой биржей по полной доходности на основе цен сделок, совершаемых с акциями на бирже.

В мае этого года, когда методика только разрабатывалась, представители одного из ведомств сообщали, что запустить индексы попросили чиновники, которые хотят с помощью этого инструмента оценивать эффективность работы госкомпаний.

Чтобы сформировать базу расчета индекса компаний с госучастием, будет использоваться список из 54 компаний, в которых есть доля правительства, причем учитываться будут только публичные компании, чьи акции торгуются на бирже. Для формирования базы расчета индекса компаний с регулируемой деятельностью биржа будет использовать реестры субъектов естественных монополий - к примеру, списки субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения, в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в области связи.

На данный момент Московская биржа рассчитывает два основных индекса — это индекс ММВБ и индекс РТС, которые включают в себя 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Кроме этих есть и другие индикаторы - индекс голубых фишек, индекс акций второго эшелона, индекс акций широкого рынка, отраслевые индексы акций и другие.