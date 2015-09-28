Уолл-стрит открылась падением: Dow потерял больше 100 пунктов

Уолл-стрит открылась сегодня снижением. На настроения инвесторов продолжают давить неопределенность по срокам повышения ставки ФРС и опасения о росте мировой экономики. Все три основных индекса сейчас торгуются на коррекционной территории, более чем на 10% ниже их максимума за последние 52 недели. Итак, к 16.57 мск Dow Jones Industrial Average снизился на 0,84%; S&P 500 потерял 0,89%; Nasdaq похудел на 1,01%.

Экономисты говорят, что проблема — в той стене неопределенности, которую создала ФРС. Буквально полтора часа назад руководитель ФРБ Нью Йорка, Уильям Дадли, в своей речи заявил, что центробанк, скорее всего, поднимет ставки в этом году. Однако при этом высокопоставленный чиновник FOMC не преминул отметить, что международные события создали неопределенность относительно перспектив США. Поэтому даже сильные экономические данные не могут обнадежить инвесторов и усилить их охоту к риску.

В ожидании ключевых отчетов по занятости в пятницу, сегодня инвесторы оценивают другие вышедшие данные. Доходы физических лиц в августе выросли на 0,3% (против ожидавшихся 0,4%), а расходы — на 0,4% (против ожидавшихся 0,3%). Иными словами, мы видим более сильный рост расходов по сравнению с доходами.