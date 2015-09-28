Индексы Уолл-стрит в пятницу показали разнонаправленную динамику

В пятницу основные фондовые индексы США двигались в разных направлениях. Dow Jones вырос на 0,70%; S&P 500 завершил день практически на флэте (минус 0,05%); Nasdaq потерял 1,24% из-за всеобщего спада в биотехнологическом секторе (соответствующий подындекс потерял 5,1%).

Росту Dow помогли акции Nike, которые подорожали на 8,9% благодаря превысившей ожидания прибыли компании.

Пятница начиналась было подъемом после того, как в четверг Джанет Йеллен заявила, что на политику ЦБ США не повлияет экономический и финансовый кризис на глобальных рынках. Однако на движение индексов сильно повлияла обстановка в биотехнологическом секторе. За минувшую неделю он обрушился на 13%, это самое крупное падение за последние семь лет. Спад связан с тем, что Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от демократической партии, пообещала остановить «манипулирование ценами» на специализированные препараты.

За минувшую неделю Dow потерял 0,4%; S&P 500 снизился на 1,4%; Nasdaq опустился на 2,9%.