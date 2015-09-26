Oбобщенный Форекс-прогноз на 28 сентября – 02 октября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- пара EUR/USD в очередной раз продемонстрировала свой своенравный характер и, хотя и перешла в боковой тренд, но только после того, как пробила поддержку в зоне 1.1280 и превратила ее в сопротивление;

- вслед за своей «старшей сестрой», вопреки всем прогнозам, резко ушла вниз и пара GBP/USD, вернувшись к минимумам, где находилась в начале июня и начале сентября. Так что, если здесь и можно рассуждать о боковом тренде, то только в очень большом диапазоне - 1.5175÷1.5815;

- а вот для пары USD/JPY прогноз оказался практически идеальным и сбылся на 100% - всю неделю пара продержалась в боковом тренде в строго заданных границах 119.00÷121.00;

- паре USD/CHF 82% аналитиков также предсказывали боковой тренд, но практика показывает, что мнение большинства не всегда оказывается верным. Вот и на этот раз победа осталась за теми 18% экспертов, которые настаивали на движении пары вверх и переходе ее в зону 0.9675÷0.9775. Пара даже попыталась прорваться еще выше, но окончила неделю у верхней границы указанной зоны.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- для EUR/USD 72% экспертов и индикаторы на D1 предрекают снижение к уровню 1.1000. Альтернативно, 28% аналитиков и индикаторы на Н4 настаивают на том, что пара вернется к сопротивлению 1.1450. Что же касается графического анализа, то в краткосрочной перспективе он предрекает снижение до поддержки 1.1120 с последующим возвращением к сопротивлению 1.1210;

- что касается будущего GBP/USD, то про показания индикаторов здесь и говорить не стоит – абсолютно ясно, что все 100% дружно смотрят вниз. А вот мнения экспертов разнятся. В согласии с индикаторами находятся только 20% из них, считающие, что падение продолжится как минимум до уровня 1.5000. Остальные 80% аналитиков уверены, что пара уже достигла минимума и теперь должна отбиться к сопротивлению 1.5340. Графический анализ также считает, что пара какое-то время пробудет в боковом тренде, совершая колебания между 1.5150 и 1.5340;

- для пары USD/JPY большинство экспертов и индикаторы на Н4 предрекают движение вверх к высоте 123.00. В этом случае поддержкой для пары станет уровень 121.30. Однако есть 12% аналитиков, которые, вместе с индикаторами на D1, считают, что пара продолжит четырехнедельный боковой тренд, опираясь на поддержку 119.00. Следующая поддержка в этом случае – 118.50.

- Относительно же будущего пары USD/CHF, подавляющее большинство и аналитиков (63%), и индикаторов считают, что пара возобновила свое движение к знаковому уровню 1.0000. Согласен с этим и графический анализ на D1, определяя границы колебаний в диапазоне 0.9670÷1.0100. Альтернативная точка зрения: пара возьмет передышку и будет находиться в боковом тренде, ограниченном диапазоном 0.9740÷0.9840.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов