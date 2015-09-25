Сильные отчеты поддерживают рост американских фондовых индексов

В пятницу, 25 сентября, американские фондовые индексы демонстрируют рост — его стимулируют вчерашние заявления главы ФРС Джанет Йеллен и сильные отчеты по экономике США. Так, Министерство торговли сегодня улучшило оценку роста ВВП страны во втором квартале 2015 года с 3,7% до 3,9%, хотя аналитики не ожидали изменений. Первая оценка (была опубликована в июле) равнялась 2,3%. Йеллен приободрила инвесторов своим заявлением о том, что Федрезерв готов повысить ставки в этом году, но, как обычно, никаких конкретных сроков она не называла. "Большинство моих коллег и я полагаем, что повышение ставки по федеральным кредитным средствам будет уместным до конца текущего года", - сказала она.

"В четверг Йеллен прояснила ситуацию по сравнению с тем, что было неделей ранее, - говорит управляющий директор фондового подразделения Wedbush Securities Inc. в Лос-Анджелесе Майкл Джеймс. - Снижение американского рынка акций в течение предыдущих сессий означало, что трейдеры закладывали в цены бумаг очень много краткосрочного негатива, и позитивные сигналы подтолкнули рынок вверх".

К 17:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,08%, Standard & Poor's 500 — на 0,67%, Nasdaq Composite - на 0,39%.

Акции компании Nike Inc. сегодня подросли на 8,6% благодаря сильной отчетности, бумаги производителя микросхем Marvell Technology Group подорожали на 5,7%, когда компания объявила о сокращении 17% рабочих мест.