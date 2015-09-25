Индексы АТР торговались в пятницу разнонаправленно

Азиатские фондовые индексы показали в пятницу волатильные торги и завершили день в разных трендах. Фондовые площадки региона в целом показали довольно нервные настроения инвесторов: вчера Джанет Йеллен своей речью не разрешила неопределенность в отношении перспектив монетарной политики США.

Nikkei вырос на 1,8%. Индекс качнулся вверх в последний час торгов, хотя до этого продемонстрировал крутой спад на 2,8%. Наблюдатели рынка объясняют ралли в конце дня спекуляциями о том, что Банк Японии на своей встрече в октябре дополнительно ослабит денежно-кредитную политику.

Сегодня, после смешанных данных по инфляции, глава регулятора, Харухико Курода, встретился с премьер-министром Японии, Синдзо Абэ. Впервые с апреля 2013 года потребительские цены упали на 0,1%, уйдя в отрицательную зону. Но потребительская инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей оказалась чуть выше ожиданий. Поэтому Банк Японии, вероятно, усилит свою программу QE на октябрьском заседании. Однако эксперты задаются вопросом: такими темпами Банк Японии скупит все японские гособлигации, и что он будет делать потом? Как регулятор создаст дополнительные денежные стимулы? Вероятно, придется искать и другие варианты: выпуск новых облигаций или снижение нормы обязательных резервов для коммерческих банков.

Сегодня выросли экспортно-ориентированные компании, во главе с автопроизводителями. Toyota Motor выросла на 1,3%; Suzuki Motor — на 2%.

Sharp упала на 5,8%: поступили новости о том, что, скорее всего, компания отчитается о крупных потерях за последние два квартала.

Shanghai Composite подешевел на 1,6%. Сильно пострадали акции инфраструктурных и транспортных предприятий. На шанхайской бирже зафиксировано сильное снижение объемов торгов. Еженедельный объем упал почти на 80% от июльского пика и остается на нисходящей траектории.

China Railway Group и China Railway Construction снизились на 3,5% и 2,9% соответственно. Снизилась капитализация авиакомпаний: China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Air China отступили более чем на 3% каждая.

Hang Seng прибавил 0,52%.

S&P/ASX снизился на 0,6%. Австралийский индекс рос в начале сессии, но потом финансовые и энергетические компании увели его в минус.

Commonwealth Bank of Australia упал на 1,5%; National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking и Westpac потеряли от 1,2% до 1,4%.

Колебания нефтяного рынка повлияли на энергетический сектор. Oil Search и Santos потеряли по 3%, Origin Energy снизилась на 2,4%.

Зато вверх подпрыгнули производители золота: цена на драгоценный металл подскочила уже вторую сессию подряд. Evolution Mining и Newcrest Mining прибавили 3% и 4,1% соответственно.

Kospi снизился на 0,2%. Иностранные инвесторы уходят из корейских акций вот уже пятую сессию подряд. На мрачной ноте закончили день тяжеловесы индекса: Samsung Electronics и Posco потеряли более 1%.

Компенсировать потери помогли акции Hyundai Motor: они подорожали на 2,5%.