Что сказала в четверг Джанет Йеллен и чем она так напугала рынки?

Вчера инвесторы кроме последних отчетов много внимания уделяли предстоящему выступлению главы ФРС США Джанет Йеллен в Университете штата Массачусетс, которое, к слову, вызвало бурную реакцию рынка. Однако, поводом для волнения послужили не какие-то прогнозы или фразы, а страхи за состояние здоровья руководителя регулятора - в конце своей речи она несколько раз прерывалась, делая большие паузы и постоянно кашляла, сообщают СМИ.

Что Йеллен сказала по инфляции? Пожалуй, самая важная фраза звучала так: "Cтавка по федеральным фондам и другие номинальные процентные ставки не могут опуститься намного ниже нуля, так как хранение денег всегда имеет альтернативу в виде инвестиций в ценные бумаги". Затем она пояснила, что ФРС может опустить ставку максимум на уровень отрицательных значений инфляции. Джанет Йеллен подтвердила, что самая разумная стратегия действий регулятора будет в том, чтобы вовремя начать ужесточение политики, делать это постепенно. Центробанк все еще ожидает восстановления инфляции до 2%.

Судя по динамике индекса S&P 500, рынок сначала был недоволен словами Йеллен, но когда она почувствовала себя плохо, начались кратковременные распродажи. Глава ФРС заявила, что повышение ставки в этом году будет уместно, только если удастся достичь необходимых показателей. "Я и большинство моих коллег ожидаем, что, вероятно, будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральному фондированию в течение этого года", - сказала она.

Кстати, Джанет Йеллен отдельно отметила, что международные экономические и финансовые события являются новыми рисками для американской экономики — в особенности замедление роста в других странах, которое может дальше сдерживать экономическую активность в Америке. Реакция рынка на ее слова была неоднозначной: индекс S&P 500 восстановился к завершению речи и моментально рухнул после того, как Йеллен потребовалась помощь медиков. Потом рост возобновился.

Отдельно хотелось бы отметить реакцию некоторых зарубежных СМИ — издание CNBC успело опубликовала статью "Баффетт, Трамп, Крамер? Кто заменит Йеллен?" после выступления, однако материал чуть позже был оперативно удален. Другие «смелые» наблюдатели говорят, что, «наверное, Йеллен ощущает на себе всю ответственность за тот беспорядок, который сейчас творится на финансовых рынках».