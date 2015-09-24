Торги акциями в Америке начались в красной зоне

В четверг американские фондовые индексы падают после открытия торгов - участники рынка оценивают свежие отчеты и ждут выступления главы ФРС. Джанет Йеллен выступит в Массачусетсе после закрытия торговой сессии в США.

Согласно последним отчетам от министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс., хотя аналитики ожидали роста на 8 тыс. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в августе упал на 2% в месячном выражении, тогда как эксперты ожидали более значительное снижение - на 2,3%.

"Инвесторы хотят понять, что происходит с развивающимися странами и как это отразится на мировой экономике, - говорит аналитик Bank J Safra Sarasis Алессандро Бее. - Неопределенность на рынке высокая, и Федрезерв знает не больше нашего. Они бы рады повысить ставку, но замедление роста экономики не дает им этого сделать". Сейчас вероятность подъема ставки в декабре оценивается в 41%, в январе следующего года - в 49%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск упал на 1,36%, Standard & Poor's 500 - на 1,19%, Nasdaq Composite — на 1,22%.

Акции Fiat Chrysler Automobiles в начале торгов упали на 3,7%, когда председатель правления компании заявил, что считает ситуацию вокруг махинаций Volkswagen с выхлопами очень серьезной. Акции производителя дорожно-строительного и горного оборудования Caterpillar Inc. упали в цене на 7,4%, когда компания сообщила о планах сократить 10 тыс. человек к концу 2018 года.

Бумаги строительной компании KB Home подешевели на 3,7% на плохих отчетах за прошлый финквартал.