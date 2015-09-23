EURUSD. Попытка вынырнуть.

R4 1.1390 дневной максимум 21 августа

R3 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R2 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R1 1.1210 дневной максимум 23 сентября

1.1180 текущая цена

S1 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S2 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

S3 1.1055 дневной минимум 17 августа

S4 1.1015 дневные минимумы 19 и 20 августа

Как и предполагалось, на прошлой сессии быкам удалось немного отогнать пару от недавних минимумов после выступления Марио Драги перед Европейским парламентом. В соответствии с ожиданиями участников рынка, он заявил о готовности ЕЦБ расширить программу количественного ослабления как по срокам, так и по объемам в случае необходимости. Конкретных решений об этом пока озвучено не было, что не удивительно, ведь до окончания действующей программы еще целый год и времени на это хватит. Относительно инфляции было сказано, что она будет оставаться около нулевого уровня в ближайшее время, а замедление темпов ее роста соответствует прогнозам. Как долго такая ситуация будет продолжаться пока говорить рано, однако к концу 2015 года, возможно, наметятся определенные улучшения. Другими словами, ничего нового и страшного в этот раз Марио для быков не припас. Незадолго до этого, его коллега Эдвард Новотны отметил, что пока преждевременно говорить о каких бы то ни было дополнительных стимулах. Правда это мало что меняет. Пока преждевременно, но время когда-то может наступить, а значит вектор европейской монетарной политики остается прежним.

Завтра предстоит выступление главы другого Центрального Банка, придерживающегося кардинально противоположного вектора, Джанет Йеллен. Но за последние дни ее коллеги сделали так много жестких заявлений, что ей практически ничего не осталось добавить в поддержку доллара. Сюрпризов от нее теперь можно ждать только негативных, особенно на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в Китае, которая, собственно, и послужила основной причиной отсрочки повышения учетной ставки на прошлом заседании, где индекс PMI продолжил свое падение в сентябре.

Техническая картина и торговая стратегия.

Несмотря на то, что в весьма мрачном фундаментальном фоне наметились небольшие просветы, точнее, худшее, на ближайшую перспективу уже осталось позади, быкам по паре пока не удается воспользоваться ситуацией и развить восходящую коррекцию. Закрепиться в 1.12ой фигуре до сих пор не получилось и медвежий импульс остается в полной силе пока пара торгуется ниже. Дневные индикаторы направлены вниз и находятся недалеко от зон экстремальных значений, часовые в данный момент успели немного снизить степень перегрева, предупреждая о возможности очередного штурма недавних минимумов. Особых фундаментальных причин идти на север все еще нет, но технически в 1.10ой фигуре целый ряд крепких уровней поддержки, для прорыва которых также нужны веские основания. Вряд ли они будут на этой неделе. Заказы на товары длительного пользования и пересчет ВВП третьей свежести, предстоящие к выходу сегодня и завтра, будут мало кому интересны. Разве что индекс PCE создаст какую-то волатильность. Остается ждать пейроллов. А тем временем, торговля в диапазоне выглядит привлекательно. Для покупок подойдут уровни 1.1110, 1.1080, 1.1050 и 1.1020 со стопами ниже 1.0940 и целью 1.1210-50. Рост к 1.1280-1.1330 можно использовать для продаж.