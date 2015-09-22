Рынки акций в США закрылись вчера в плюсе

В понедельник американские фондовые индексы подросли, понемногу ликвидируя потери от падения в пятницу на решении ФРС сохранить ставки. Так, по итогам торгов понедельника индекс S&P 500 поднялся на 0,46%, Nasdaq Composite - на 0,04%, Dow Jones Industrial Average - на 0,77%.

В четверг американский регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0-0,25% годовых, после чего фондовые индексы снизились на 1,4-1,7%. Вчера глава Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт уже заявил, что по-прежнему ожидает повышения ставки в этом году, потому что есть хорошие перспективы для этого у американской экономики. Инвесторы оценили данные по рынку жилья страны: по данным Национальной ассоциации риелторов США, продажи жилья на вторичном рынке в августе упали на 4,8% в месячном выражении, хотя в годовом выражении продажи выросли на 6,2%. "Это типичный нервный рынок, на который влияет любая, даже, казалось бы, незначительная новость", — говорит главный рыночный экономист Rockwell Global Capital в Нью-Йорке Питер Кардильо.

Очень сильно пострадали вчера компании, связанные со здравоохранением, когда кандидат в президенты США Хилари Клинтон заявила, что планирует ограничить завышение цен на их продукцию. Такое решение было принято после выявления неожиданного факта - цена препарата Daraprim для лечения паразитарной инфекции поднялась с $13,5 до $750 за таблетку за считанные дни. Индекс Nasdaq Biotechnology рухнул на 4,4%, акции Merck & Co. упали на 2,2%.

Акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Denbury Resources Inc. вчера подросли на 1% и 1,4% соответственно на фоне роста цен на WTI. Бумаги Atmel Corp. подскочили в цене на 12,7%, когда компания согласилась на предложение чипмейкера Dialog Semiconductor Plc о поглощении за $16 млрд. Акции PayPal Holdings Inc. подорожали на 4% после того, как аналитики Stifel Nicolaus повысили их оценку.



Акции Mallinckrodt Pharmaceuticals упали на 10%, когда стало известно, что ANI Pharmaceuticals купила у Merck права на два препарата, которые могут конкурировать с основным продуктом Mallinckrodt.



