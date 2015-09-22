Европа в понедельник завершила торги в зеленой зоне

Вчера европейские фондовые индексы показали рост по итогам сессии, поднялись акции компаний почти во всех сегментах. В целом все мировые рынки восстанавливаются после падения в конце прошлой недели, когда решение ФРС вызвало сомнения в стабильности мировой экономики.

По итогам торгов в понедельник сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1%, британский FTSE 100 подрос на 0,08%, французский CAC 40 - на 1,09%, германский DAX - на 0,33%. И только греческий индекс ASE упал на 0,58% - по итогам досрочных парламентских выборов партия "СИРИЗА" набрала 35,5% голосов, получив минимум 145 мест в греческом парламенте. Скорее всего, глава партии Алексис Ципрас вновь станет премьер-министром страны.

Акции германского автопроизводителя Volkswagen AG упали вчера на 19%, когда компания призналась в манипуляциях с тестами на экологичность автомобилей в США. Концерну грозит штраф на $18 млрд и уголовное преследование. В Европе были отличные возможности для покупки, картину испортила только история с Volkswagen, считает Гильермо Эрнандес Сампере из MPPM EK: акции Porsche SE упали на 17%, Renault и BMW — на 1,3%.

Немецкий владелец коммерческой недвижимости LEG Immobilien AG увеличил капитализацию на 5,9%, когда Deutsche Wohnen AG сделала предложение о слиянии (сделку оценили в 4,62 млрд евро).

Акции генерирующих компаний EON SE и Enel SpA подросли более чем на 2,6%. Бумаги британского страховщика RSA Insurance Group рухнули на 20,8%, когда швейцарский конкурент Zurich Insurance отказался от приобретения RSA. Курс акций Zurich упал на 2,8%.



