Торги на фондовом рынке США начались позитивно

В понедельник торги на фондовых площадках США начались в зеленой зоне - на фоне укрепления доллара и роста цен на нефть. К 18:17 мск индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,12%, Standard & Poor's 500 — на 1,04%, Nasdaq Composite — на 0,96%. "Рынкам требуется передышка, прежде чем внимание вновь вернется к фундаментальным факторам, - говорит основатель Hassium Asset Management Йоги Деван. - С этого момента восстановление будут поддерживать прибыли компаний и привлекательные котировки. Федрезерв не хочет сделать ошибку, подняв ставки слишком рано, но при этом не хочет и утратить доверие рынка".

В прошлую пятницу рынок акций США ликвидировал недельный подъем, когда ФРС оставила ставку без изменения. При этом многие аналитики увидели в коммюнике ФРС, прогнозах и заявлениях Джанет Йеллен сигналы того, что ставка не будет повышена в этом году.

Акции нефтесервисной Transocean Ltd. и нефтедобывающей Denbury Resources Inc. подорожали на 2,8% и 3,5% соответственно. Бумаги Atmel Corp. поднялись на 13,3%, когда компания согласилась на предложение чипмейкера Dialog Semiconductor Plc о поглощении за $16 млрд.

Акции Lennar Corp., второй по размеру капитализации строительной компании США, подорожали на 2,4% благодаря хорошим показателям прибыли и выручки за прошлый финансовый квартал.