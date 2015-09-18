Цена нефти меняется незначительно на фоне сохранения ставки ФРС США

Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно в пятницу после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение не менять стоимость кредитования в США на фоне международных рисков, к которым Федрезерв относит и резкое снижение цен на энергоносители. Вместе с тем нефтяной рынок завершает неделю в плюсе на ожиданиях, что перепроизводство нефти в США снизится.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:50 выросли в цене на $0,04 (0,08%) — до $49,12 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость фьючерсов упала на $0,67 (1,35%) — до $49,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,16 (0,34%) — до $46,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $0,25 (0,53%), до $46,90 за баррель.

«Цена довольно устойчива с учетом того, что ФРС подтвердила мысль об ослаблении мирового роста, — заявил главный аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.- Мы не слишком оптимистичны, но, похоже, потенциал дальнейших значительных падений рынка снижается».

С начала июня производство нефти в США сократилось на 493 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют официальные данные. Товарные запасы нефти на этой неделе неожиданно уменьшились, но все еще остаются почти на 100 млн баррелей выше среднего значения для этого времени года за последние пять лет.





