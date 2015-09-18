Бюджет РФПЛ сократился на 40% и составляет около $35 млн

Бюджет Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по сравнению с прошлым сезоном сократился на 40% и теперь составляет около $35 млн. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Бюджет составляет порядка $35 млн. Он сократился примерно на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Точную сумму мне сейчас назвать сложно, просто потому что какие-то контракты у нас рублевые, как с "НТВ-Плюс" и "Росгосстрахом", а какие-то - в долларах, как с компанией IMG, которая реализует наши международные медиаправа", - сказал Прядкин.

По словам собеседника ТАСС, лига хотела бы, чтобы в будущем ее бюджет составлял сумму от $100 млн."Я бы очень хотел, чтобы в этом сезоне, как и в прошлом, мы вышли на сумму в 60 млн. Но экономическая ситуация сейчас сложная, поэтому все клубы с пониманием относятся к сложившейся ситуации. А вообще, если брать те шаги, которые мы предпринимали, нам бы хотелось зарабатывать от $100 млн. Но в нынешних экономических реалиях это невозможно", - сказал он.