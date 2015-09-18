ЦБ РФ прогнозирует постепенное затухание скачков рубля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует постепенное снижение курсовой волатильности рубля. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Хотя сейчас внешние условия ведут к повышенной волатильности, но волатильность будет постепенно снижаться, курсовая волатильность. Такая тенденция будет», — прогнозирует она.

Набиуллина также отметила, что сейчас курсовая волатильность влияет прежде всего на инвестиционные планы.

«Волатильность скорее является негативным фактором при принятии инвестиционных решений для предприятий. Повышенная волатильность, в условиях которой мы не привыкли жить, требует изменения поведения предприятий, в том числе умения управлять валютными рисками», — пояснила она.

Ослабление рубля

Российская национальная валюта с конца прошлого года, когда регулятор осуществил переход к ее «свободному плаванию», пережила несколько девальвационных волн.

В конце прошлого — начале текущего года рубль девальвировался на 40%, в августе 2015 года — еще на 20%.

Основными причинами ослабления рубля были цены на нефть, которые испытали мощное падение.