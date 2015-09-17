Последняя статистика перед решением ФРС: данные по-прежнему противоречивые

Сегодня в США вышла последняя порция важной макростатистики перед тем, как ФРС США огласит свое решение по процентной ставке. Три важных цифры по-прежнему не дают рынкам никакой определенности.

Итак, на рынке труда новости обнадеживающие. Безработица снизилась существеннее, чем ожидалось. Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, снизилось с 275 000 до 264 000. Экономисты не ожидали никаких изменений. Всего число безработных снизилось до 15-летнего минимума: их в Америке всего 2,23 млн.

Добрые вести поступили и из торгового сектора. Дефицит текущего счета США сократился во втором квартале до $109,7 млрд. Прогнозировался более высокий дефицит: $111,5 млрд. Это означает, что экономика растет, несмотря на влияние сильного доллара на производство и экспорт.

А вот статистика по жилью подвела экспертов. Количество построенного нового жилья снизилось в августе по сравнению с прогнозами.