Подъем ставки ФРС: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Впервые за последние десять лет ФРС США рассматривает возможность поднять свои рекордно низкие процентные ставки. Еще до того, как самый мощный центробанк мира сделал этот ход, он уже повлиял на все крупные мировые экономики. Что же будет, если ФРС поднимет ставку?

Для американской экономики

Зачем вообще поднимать процентную ставку?

Сейчас Америка наблюдает самый длинный период роста частного найма в истории, а уровень безработицы сократился вдвое с момента своего пика. ФРС считает, что горячий рынок труда может стимулировать рост инфляции и заработной платы. Учитывая это, рассматривается возможность повышения стоимости заимствований (иными словами — роста процентных ставок), чтобы сохранить баланс экономики.

Почему в США так долго сохранялись рекордно низкие ставки?

В 2007 — 2009 гг в США разразилась катастрофа на рынках жилья и в банковском секторе. Чтобы предотвратить полный коллапс экономики и повторение Великой Депрессии, ФРС должна была что-то сделать. Одним из способом удержать экономику на плаву было снижение стоимости заимствований до минимального уровня.

Готова ли экономика США к повышению процентной ставки?

Это вопрос на триллионы долларов. Мнения по этому поводу сильно разнятся. Оптимисты говорят, что ФРС удалось запустить процесс роста, который затмевает экономики во всех остальных странах. Они говорят, что увеличение ставки на четверть процентного пункта возымеет незначительное влияние, но это — разумный шаг, чтобы обеспечить ФРС контроль над инфляцией. Скептики же напоминают, что конкретно в данный момент инфляция в США находится на околонулевом уровне, и ФРС рискует взбудоражить мировые рынки резким ростом стоимости доллара — в случае, если будет действовать слишком быстро.

Как быстро будут расти ставки?

Крайне медленно (если верить ФРС). Одна из главных мантр, которую твердит Йеллен весь год - «повышение ставок будет постепенным». Темпы роста будут примерно вполовину ниже, чем в последнем раунде подъемов, который ФРС предпринимала с начала 2004 года. В конечном итоге подъем остановится на очень невысокой отметке — вряд ли превышающей 3%.

Вернутся ли ставки к докризисным уровням?

Не в обозримом будущем. ФРС считает, что в приглушенном посткризисном мире нужно держать ногу на педали тормоза и вести себя крайне аккуратно.

Как рост ставки отразится на экономике США в целом?

Регулирование ставки по федеральным фондам — ставка банков для краткосрочных кредитов между собой — влияет на другие краткосрочные ставки, выплачиваемые компаниями и домохозяйствами. Эти движения опосредованно воздействуют и на долгосрочные ставки, в том числе ипотечные кредиты и корпоративные облигации. Изменения в долгосрочных ставках повлияет на цены активов, в том числе и на рынке ценных бумаг. Во время кризиса ФРС выбирала для покупки долгосрочные ипотечные ценные бумаги и казначейские облигации, чтобы снизить уровень долгосрочных ставок.

Для американского бизнеса

Готовы ли предприятия к росту затрат по займам?

Многие корпорации воспользовались миром низких ставок, чтобы занять деньги с использованием рынков облигаций. Большинство компаний говорят, что до сих пор не беспокоятся, считая, что в ценах облигаций уже учтена возможность роста ставки ФРС. Тем не менее, некоторые экономисты говорят, что процентные платежи для компаний, которые выпускали низкосортные корпоративные облигации, могут вырасти неожиданно быстро.

Что такое зомби-компании и почему за них надо беспокоиться?

Зомби-компании — это прежде всего предприятия, которые смогли остаться на плаву, прежде всего, благодаря сохранению ультранизких процентных ставок, и которые не смогут выжить, если их повысят. Многие из этих компаний развеются по ветру, когда издержки по займам вырастут, но для некоторых отдельных лиц — к примеру, для «короля облигаций», Билла Гросса — это будет благом. Когда слабые компании банкротятся, их владельцы и сотрудники часто уходят на работу в более успешные предприятия.

Для мировых финансовых рынков

Как инвесторы отреагируют на увеличившуюся ставку ФРС?

Это самый жаркий и самый спорный вопрос на сегодняшний день. Некоторые эксперты говорят, что ФРС настолько ясно намекают на рост ставки, что в рыночных котировках этот шаг уже заложен. Другие беспокоятся, что после семи лет нулевых ставок и триллионных закупок облигаций американским центробанком турбулентность неизбежна.

Какую позицию занимают валютные трейдеры?

Валютные рынки очень изменчивы, но изменения в процентных ставках, как правило, вызывают долгосрочные изменения тенденций. Например, если инвестор из Европы может дешево получить заем в Берлине и купить высокодоходные облигации США, то при прочих равных условиях доллар вырастет к евро. В итоге доллар начал год ростом, стремительно увеличившись к корзине основных валют до 12-летнего максимума. Инвесторы делают ставку на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и на рост доходности облигаций.

С тех пор доллар бьет по валютам развивающихся рынков, но к последнему времени сильное ралли снизилось, и евро с иеной обрели опору под ногами. Тем не менее, многие аналитики и управляющие фондами ожидают дальнейшего роста доллара по мере дальнейшего роста ставки ФРС.

Какие инвестиции будут наиболее чувствительными к росту ставки?

Почти все классы активов на даннный момент имеют признаки переоцененности, но некоторые из них более уязвимы к росту ставки, чем другие. Да, акции выглядят сейчас слишком дорогими, но увеличение процентной ставки означает, что экономический рост расширяется, и для соответствующих компаний (эмитентов акций) это хорошо. А вот золото, как правило, теряет часть своего блеска с ростом ставок, поскольку металл не является процентным активом. Уязвимым выглядит и рынок облигаций.

Как китайский кризис повлияет на решение ФРС?

Теоретически, ФРС примет решение на основе оценки отечественных экономических параметров. Тем не менее, развивающиеся рынки обеспечивают 39% мирового ВВП в номинальном выражении. Это означает, что денежная политика США ослабит развивающиеся рынки, а это будет и дальше угнетать глобальный спрос, в итоге негативно повлияв на экономический рост США. Особенно явно это прослеживается в случае с Китаем. Рост ставки ФРС повысит привлекательность долларовых активов по отношению к активам, номинированных в юане, тем самым ускорив отток капитала из Китая. Следовательно, Пекин будет иметь меньше ресурсов, чтобы инвестировать... в казначейские облигации США. Вот такой круговорот.

А что насчет Великобритании?

Обязательно ли Банк Англии последует в своей политике за ФРС?

Формальной связи между процентными ставками США и Британии нет. Но среди экспертов очень широко распространены ожидания того, что Банк Англии будет следующим регулятором, который поднимет процентную ставку. Восстановление экономики Британии сейчас выглядит устойчивым, с хорошим ростом и сильным рынком труда. Кроме того, Банк Англии, как правило, следует в своих шагах за ФРС. Это сложилось исторически.

Когда ждать роста ставки Банка Англии?

Марк Карни, глава Банка Англии, подчеркнул, что путь ставки вверх будет «ограниченным и постепенным». Карни отказывается указывать точный срок начала ужесточения монетарной политики. Аналитики не ожидают первого подъема до февраля, а многие и вовсе прогнозируют этот шаг на конец весны.

Остальной мир

Думают ли все остальные мировые центробанки о росте своей процентной ставки?

Нет. Скорее всего, в 2016 году примеру ФРС последует Банк Англии. Но, поскольку длительное ослабление цен на нефть по-прежнему удерживает инфляцию на низком уровне, многие центробанки в развитых странах, как ожидается, ослабят свою монетарную политику. К примеру, это будет происходить за счет расширения программ количественного смягчения.

Марио Драги, руководитель ЕЦБ, на прошлой неделе в своих высказываниях намекнуло на такую возможность; Банк Японии тоже не исключает этого пути, чтобы привести инфляцию к целевым уровням.

В Китае центробанк тоже может продолжить снижать ставку для стимулирования роста. Прогнозы по развивающимся рынкам сделать труднее: во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки рост ставки ФРС вызовет сильную турбулентность. Поэтому совершенно неясно, что они выберут: снизить цену заимствований, чтобы поддержать экономику, или же увеличить ее, чтобы отговорить инвесторов от зарубежных заемов.

Как рост ставки в США повлияет на страны с формирующимся рынком?

Как мы уже видим, сильный доллар США имеет тенденцию подавлять цену валют развивающихся рынков. Многие EM уже испытали на себе слабость экономики, а их валюты уже упали против доллара. Рост ставки ФРС может усугубить валютные потрясения и даже помочь ускорить полномасштабный кризис Emerging Markets.