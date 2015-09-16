На Московской бирже вновь проблемы: индекс РТС был отключен на час

Московская биржа приостановила трансляцию индекса РТС, когда обнаружила некорректное отображение данных. Больше часа индикатор был отключен от трансляции. Как сообщают СМИ, в 10:18 мск биржа приостановила трансляцию значений индексов широкого рынка, индекса РТС и индекса металлов и добычи, потому что они определялись некорректно. Так, значение индекса РТС в 10:10 мск составляло 820,91 пункта, но уже через минуту по неизвестной причине индикатор обвалился до 781,92 пункта, хотя поводов для падения рынка не было. В пресс-службе биржи сообщили, что торги на всех рынках шли в штатном режиме.

На момент возобновления трансляции значение индекса РТС составляло 821 пункт. К 15:27 мск индекс был на отметке 829,87 пункта.

"Никаких технических неполадок или сбоев 16 сентября на Московской бирже зафиксировано не было. Под техническим сбоем в биржевой индустрии подразумевается нештатная ситуация, требующая приостановки торгов на каком-либо из рынков из-за неполадки оборудования или программного обеспечения", - заявил директор департамента индексов и биржевой информации биржи Сергей Голованев.