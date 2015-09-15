«Аномальный» спрос на рубли уронил курсы доллара и евро

Российский рубль во вторник вечером продолжает существенно укрепляться на торгах на фоне растущего предложения валюты со стороны биржевых игроков. Аналитики отмечают, что суммарный объем заявок на продажу долларов на Московской бирже третий день подряд держится на рекордных значениях.

К 16:54 мск пара USD/RUB упала на 1,2% - до отметки 66,667, а EUR/RUB — на 1,52% - до отметки 75,397. Уже вчера рубль укрепился почти на 1% против основных валют, несмотря на трехпроцетное падение цен на нефть. Среди экономистов даже пошли разговоры о том, что российская валюта начала "слезать с нефтяной иглы". Однако, основным поводом для динамики стал рост рублевых ставок на денежном рынке. К примеру, ставка московского межбанковского кредитного рынка MosPrime overnight (11,65% годовых) растет уже несколько дней и уже превышает ключевую ставку ЦБ РФ более чем на 0,5 п.п.



В период сентябрьских налоговых платежей такая динамика ставок поддерживает курс рубля, даже если ситуация на рынке нефти нестабильная. Кроме того, рубль могли поддержать продажи валютной выручки экспортерами.