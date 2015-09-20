Реальный «волк» с Уолл-стрит Джордан Белфорт: настоящая история брокера

Помните, недавно был фильм «Волк с Уолл-стрит», в котором главного героя сыграл Леонардо ди Каприо? Недавно Джордан Белфорт, чью историю как раз и экранизировали, рассказал изданию Forbes историю о том, как все было на самом деле.

Джордан хотел учиться на дантиста, но бросил занятия на следующий день. Он продавал морепродукты на улице, но бизнес не сложился. Зарабатывал на бирже по $20 млн в день, но разбил яхту и вертолет. Много интересного и шокирующего Джордан Белфорт рассказал о себе, отвечая на вопросы журналиста — таким образом, изданию наконец удалось узнать его настоящую историю — ведь всем известно, что в кино часто что-то преувеличивают и привирают. Предлагаю вам выдержку из оригинальной статьи — самые интересные, на мой взгляд, моменты из истории Белфорта.

Когда Джордан пришел на Уолл-стрит, его кумиром был только Гордон Гекко из фильма «Уолл-стрит», с него он и брал пример. Самое интересное, что история о начале карьеры героя фильма — правдивая. Джордан начал карьеру стажером в L.F. Rothschild, но быстро потерял работу, потому что попадал в «черный понедельник». «В этот день я впервые работал с лицензией биржевого брокера, а до этого полгода работал помощником брокера. И тут случился «черный понедельник». Брокеры L.F. Rothschild запускали клиринговые операции и теряли огромные деньги. Затем они стали закрывать операции. Кругом говорили, что все рушится; они объявили, что свертывают ритейл», - рассказывает Белфорт.

В 36 лет он стал примером стремительного обогащения, умудрялся зарабатывать тысячи долларов ежедневно. Хотя, по словам Белфорта, не он один тогда зарабатывал — все, кто работал на него, тоже получали хорошие деньги. И многие из них продолжили строить успешную карьеру и после развала компании. По фильму складывается впечатление, что жизнь главного героя — идеальное состояние, когда у тебя есть самолеты, яхты, куча денег, любые желания исполняются в момент. Оказывается, и на самом деле все так и было. «Я не отрицаю этого. Было много излишеств, яхт и самолетов, - рассказывает Джордан. - Но сейчас я больше концентрируюсь на этике и личностном благополучии, чем на зарабатывании денег».

Если вспомнить, как все начиналось, то нужно упомянуть о компании Stratton Oakmont, которая работала на Уолл-стрит с мусорными акциями. Акции накапливались, а затем продавались людям с помощью «холодного прозвона» — продаж по случайным телефонным номерам. А вот когда акции дорожали, их резко сбрасывали «для себя», и потом компании-эмитенты банкротились и теряли свою стоимость. Кто-то из клиентов зарабатывал деньги, кто-то терял. По словам Джордана, если бы человек инвестировал $10 тыс. в каждую его сделку и держал их до сих пор, их прибыль была бы десятикратной. В этом моменте в фильме выдумали проблемы, и это неправда. Почему даже крупные компании банкротились? «Потому что наш бизнес был построен вокруг венчурного капитала. Это рискованный бизнес. А моя вина была в манипуляции акциями, я гонял их туда-сюда. И в этом была моя ошибка. Но фильм, конечно, сумасшедший, несмотря ни на что», - говорит он.

После того, как Джордан уходит из своей компании, он начинает руководить обувной Steve Madden Shoes. «Все то безумие, которое вы видели в фильме… меня уже там не было. На самом деле, это вина другого парня — в фильме это Донни Азофф, который потерял вдвое больше». Кстати, пострадавшим от крушения компании до сих пор выплачивают компенсации, причем Белфорт сразу решил, что прибыль от обеих книг и фильма будет направлена на эти выплаты.

Сейчас Джордан Белфорт продолжает покупать акции, но уже как частный инвестор. «Мне куда больше нравится то, чем я занимаюсь сейчас: я люблю путешествовать и консультировать, общаться с моими клиентами — богатейшими в мире людьми», - рассказывает он. Книги, которые стали бестселлерами, на 100% правдивы, в отличие от фильма, - признается Белфорт. Книжный агент сказал ему однажды, что они будут лучше продаваться, если в них будет полностью реальная история.