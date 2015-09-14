ForexCup начинает 6 тур Форекс Аттестации 21 сентября: не упусти шанс выиграть PAMM ECN с $5000

Последний, 6-й раунд турнира для трейдеров «Форекс Аттестация» начнется 21 сентября. Мы поздравляем трейдеров, дошедших до финала, и рады приветствовать тех, кто только решил присоединиться к конкурсу.

Немного о турнире

«Форекс-Аттестация» – это длительный Форекс-конкурс на реальных счетах. Конкурс состоит из 6 раундов, каждый из которых проходит 4 недели. Принять участие в соревновании можно в любом раунде. Для этого необходимо пополнить торговый счет на сумму 50$ или более.

Трейдеры, которые увеличат стартовый депозит минимум на 20%, попадают в турнирную таблицу. Топ-10 лучших участников получают баллы, которые подсчитываются в конце турнира. Победитель, который наберет максимальное количество баллов, получит главный приз – PAMM ECN с 5000 USD.



Топ-5 лидеров 6-го раунда соревнования награждаются призами:

1 место – PAMM STP с 1000 USD ;

; 2 место – 200 USD ;

; 3 место – 100 USD ;

; 4 место – 50 USD ;

; 5 место – 50 USD.

Участники могут использовать любые торговые стратегии по своему усмотрению – включая торговых советников, автотрейдинг, локирование и скальпинг.

Главный приз

Главная цель турнира – найти лучшего трейдера, который получит в управление реальный счет PAMM ECN с депозитом в 5000 USD. Для призера это станет отличной возможностью начать карьеру PAMM Менеджера, предложить инвесторам копировать выигрышную стратегию торговли и увеличить свой стартовый капитал.

Как регистрироваться



Используйте эту партнерскую ссылку, чтобы открыть STP-счет (валюта – USD). Код агента – 600022.

Обязательный депозит – 50USD. Вы можете пополнить счет на большую сумму, если вам удобнее торговать с более крупным стартовым капиталом.

Оставьте сообщение-заявку на участие с номером счета и своим ником в теме для регистраций.

Вы можете узнать больше о турнире и познакомиться с участниками конкурса на форуме ForexCup.