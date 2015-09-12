Российская карта "Мир" от НСПК будет дешевле для клиентов и банков

Собственная карта «Мир» созданной в прошлом году Национальной системы платежных карт будет полностью российской (программное обеспечение, производство чипов, процессинг — все это будет осуществляться на территории страны и исключительно силами отчественных компаний), поэтому она должна быть дешевле в обслуживании для клиентов, чем карты Visa и MasterCard. Соответственно, себестоимость производства таких карт также будет намного ниже, о чем заявила в интервью изданию "Вести.Экономика" зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Кстати, первый этап создания НСПК уже завершен. "Первый этап – это создание своей операционно-технологической платформы для НСПК и перевод операций Visa и MasterCard на обработку в НСПК. Этот этап завершен в необходимые сроки и с необходимым качеством", – сказала Скоробогатова.

На данный момент все силы направлены на реализацию второго этапа – выпуск собственных карт. "Само приложение уже разработано. Оно находится в стадии сертификации. Банки и участники рынка получат это приложение и сертификационные требования к нему уже в сентябре", – заявила она. Поэтому сроки по картам (декабрь) пока остаются без изменений. Уже в следующем месяце начнутся пробные подключения банков, которые потом будут выпускать и обслуживать карты "Мир". 28 финансовых организаций уже заявили о своем желании участвовать в проекте, даже центробанк не ожидал такого отклика. Причем «все хотят быть первыми, попробовать и прочувствовать прелесть собственной карты», - говорит зампред. Вполне возможно, что через месяц число желающих еще увеличится — всё это крупные игроки на банковском рынке.

Уже сейчас инфраструктура на рынке достаточна, чтобы принимать и обслуживать карты «Мир». Любопытно, что центробанк изначально ориентировался на наличие инфраструктуры внутри страны и на наличие ее за рубежом. Кобейджинговые карты, которые планируют выпускать, будут приниматься без ограничений внутри страны и за рубежом. Из плюсов, конечно, что весь процесс создания карт и вообще всей системы платежей проходит с помощью российских компаний и технологий. "Все средства защиты и безопасности - российского производства и прошли необходимую сертификацию. Сейчас мы тестируем чип отечественного производителя – "Микрон". Мы надеемся, что это тестирование пройдет успешно. НСПК также провела переговоры с другим российским производителем – "Ангстрем-Т", который планирует выйти на рынок чипов в следующем году, – подчеркнула Скоробогатова. - Мы рассчитываем на конкуренцию, потому что для участников рынка очень важен баланс между безопасностью, национальными интересами и экономической эффективностью».