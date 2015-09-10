Азиатские фондовые рынки снизились на статистике из Японии и Китая

В четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились: две крупнейших экономики региона усилили обеспокоенность по поводу роста.
Основные заказы на технику в Японии упали в июле на 3,6%: ожидавшегося роста на 3,7% и в помине не было. Индекс цен производителей (PPI) в Китае упал на 5,9% по сравнению с ожидаемым падением на 5,5%. Эксперты комментируют: «PPI тесно связан с тем, что происходит в реальной экономике, с доходами и прибылями корпоративного сектора. В свою очередь, это повлияет на инвестиции в основной капитал и на общий рост. То, что PPI так надолго (вот уже 42 месяца подряд) застрял на отрицательной территории — большая проблема».
Nikkei потерял 2,5%. Японский индикатор не смог продлить вчерашний впечатляющий рост: вторая экономика Азии получила неожиданный удар со стороны статистики. После выхода данных об основных заказах на технику правительство снизило свою оценку опережающего индикатора инвестиций капитала в частный сектор: спад заказов техники «ощутимо тянет показатели назад».
Среди подешевевших сегодня акций — бумаги энергетического, потребительского и телекоммуникационного секторов. Кредиторы тоже потеряли в капитализации: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto Mitsui Financial Group снизились более чем на 2% каждый.
Потери Apple ухудшили настроения ее японских партнеров и коллег: Murata Manufacturing и Alps Electric потеряли соответственно 2,3% и 3,2%.
Shanghai Composite снизился на 1,5%. Торги закончились на фоне замечаний от Ли Кэцяна о том, что Китаю не угрожает жесткий кризис. На Всемирном экономическом форуме в Даляне Ли сказал, что правительство в полной мере способно поддерживать экономический рост в стране. Поэтому эксперты считают, что рынок осторожно фиксирует прибыль после вчерашнего отскока.
Hang Seng потерял 2,6%. Инвесторы отслеживали региональные и американские рынки, отыгрывая снижение на Уолл-стрит. Упали все основные сектора, лидером снижения стал энергетический подындекс: он в минусе на 4,2%.
S&P/ASX 200 потерял 2,4%. На австралийский индекс повлияли банковский и энергетический сектора. Согласно отчетам Reuters, снижение в четверг — крупнейшее падение Сиднейской биржи за последние три недели.
Santos потеряла 5,1% в результате нового снижения цен на нефть. Woodside Petroleum, которая предложила план поглощения Oil Search за 8 млрд долларов, снизилась на 2,6%.
Основные австралийские кредиторы, National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking и Westpac, потеряли более 3% каждый.
И только Kospi сегодня оказался на коне. Южнокорейский индекс прибавил 1,4% благодаря тому, что подскочили акции судостроителей. Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering прибавили 9% и 7% соответственно.
Голубые фишки тоже вели себя в основном положительно: Kepco выросла на 3,4%, Posco — на 1%. А вот Samsung Electronics потеряла 1,1%.