Азиатские фондовые рынки снизились на статистике из Японии и Китая

Nikkei потерял 2,5%. Японский индикатор не смог продлить вчерашний впечатляющий рост: вторая экономика Азии получила неожиданный удар со стороны статистики. После выхода данных об основных заказах на технику правительство снизило свою оценку опережающего индикатора инвестиций капитала в частный сектор: спад заказов техники «ощутимо тянет показатели назад».

Среди подешевевших сегодня акций — бумаги энергетического, потребительского и телекоммуникационного секторов. Кредиторы тоже потеряли в капитализации: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto Mitsui Financial Group снизились более чем на 2% каждый.

Потери Apple ухудшили настроения ее японских партнеров и коллег: Murata Manufacturing и Alps Electric потеряли соответственно 2,3% и 3,2%.