В США выросло число вакансий до 5,8 млн: это и хорошо, и плохо

В Америке недавно насчитали рекордное количество открытых вакансий на рынке труда. По данным министерства труда, 5,753 млн вакансий было в США в июле - это гораздо больше, чем при прошлом максимуме (5,4 млн) в мае. Всплеск роста вакансий представляет собой смесь хороших и плохих новостей.

С одной стороны, работодатели нанимают больше и экономика США растет — это здоровый знак, что проблемы роста в глобальной экономике потенциально становятся менее весомыми. В каком-то смысле большое количество вакансий показывает, что на рынке труда ситуация улучшается, говорят экономисты. Тем не менее, открытые вакансии также означают, что некоторые работодатели не могут найти нужных людей, чтобы нанять их. Слишком большое число не закрытых вакансий свидетельствует об одной проблеме: недостаточный уровень навыков у потенциальных работников. Пожалуй, это можно вообще назвать постоянной проблемой Америки - профессиональные навыки. В течение многих лет эксперты говорят, что американцы не имеют достаточных навыков, необходимых для работы в новых областях, особенно в сфере машиностроения, технической сфере и в связанных с наукой областях. "Это, безусловно, беспокоит и это должно быть проблемой для любого, кто заботится о будущем американских рабочих", - говорит Крис Тилли, профессор экономики в Калифорнийском университете.

Вопрос даже привлек внимание Белого дома - администрация Обамы в декабре прошлого года уже заявила, что готова выделить $100 млн для улучшения обучающих программ в стране.

С другой стороны, некоторые говорят, что работодатели слишком завышают планку для высококвалифицированных рабочих и не хотят тратить время, чтобы обучать новых работников. Смотрите: в 65% объявлений о поиске секретарей или административных помощников есть условие — наличие высшего образования. Но среди нынешних секретарей только 19% имеют высшее образование, говорит Джозеф Фуллер, профессор Harvard Business School. "Работодатели хотят уже «готовых» работников, - говорит Фуллер. - Если взять тот тип рынка труда, в котором мы сейчас находимся, то он попросту становится недоступным для многих рабочих".

Но даже несмотря на зачастую высокие требования работодателей, эксперты сходятся в одном: в корне проблемы с навыками является отсутствие технических знаний и практики. Некоторые американцы решили пойти в 4-летний колледж, потому что они смогут потом найти хотя бы работу в качестве электрика или водопроводчика, говорят эксперты. Эти рабочие места требуют «средние» навыки, здесь не нужно высшее образование, но необходимо что-то больше школьного аттестата, говорит Фуллер.

"Я не могу решить проблемы, которые может решить мой сантехник и электрик, - говорит Тилли. - Более того, в этих профессиях вы даже можете сделать изрядное количество денег".