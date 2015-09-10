Индексы Уолл-стрит потеряли импульс роста и снизились

Американские акции в среду не смогли закрепить достигнутых накануне результатов. «Большая тройка» Уолл-стрит закончила торги в минусе более чем на 1%. Dow Jones упал на 1,45%; S&P 500 снизился на 1,39%; Nasdaq потерял 1,15%.

Презентация новых продуктов Apple привела к падению котировок компании: «яблочные» акции подешевели на 1,9%. Тим Кук представил вчера новую версию Apple TV с магазином приложений и дистанционным голосовым управлением. Некоторые аналитики говорят, что инвесторы продавали акции Apple, поскольку ожидали большего.

Вслед за Apple посыпались и ее поставщики: ценные бумаги Qualcomm упали на 1,6%; Skyworks Solution — на 1,5%, Avago Technologies — на 1,5%.

Падение цен на нефть увело вниз энергетический сектор S&P 500: подындекс снизился на 1,9%. Chevron ослаб на 2,5%.

Эксперты говорят: «Вчера было сильное ралли на основе перепроданности позиций. Не было серьезных факторов, которые создали бы основу для устойчивого развития, поэтому рост быстро выдохся. Инвесторы по-прежнему выжидают, их внимание сосредоточено на Китае и ФРС».

Крупнейшая в США сеть книжных магазинов, Barns&Noble, снизился капитализацию на целых 27,6%. Компания сообщила о снижении продаж вот уже пятый квартал подряд.

Netflix, которая выросла на 4,4%, была одним из немногих счастливчиков американской сессии.