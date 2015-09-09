Уолл-стрит позеленела во вторник

После длинных выходных сессия на Уолл-стрит прошла в мажоре. Основные американские фондовые индексы выросли во вторник более чем на 2%. Выросли все сектора S&P 500, кроме энергетического.

Инвесторы по всему миру надеются на усиление стимулирующих мер со стороны китайского правительства после вчерашней слабой статистики по импорту. Поэтому плохие, казалось бы, новости привели ко всеобщему росту рынков. Вчера из Китая поступала информация о том, что регуляторы собираются предпринять новые меры по укреплению рынка; инвесторы надеются, что дальнейшего обрушения не будет.

Dow Jones вырос на 2,42%; S&P 500 прибавил 2,51%; Nasdaq окреп на 2,73%. Отскок произошел после того, как «большая тройка» Уолл-стрит снизилась за последнюю неделю минимум на 3%.

Что касается отдельных компаний, то, к примеру, Apple на этой неделе представит новые предложения своей продукции, и на этих ожиданиях выросла на 2,8%. Yahoo потеряла 3,1% на информации о спорах с налоговыми органами по выходу Yahoo из доли в Alibaba Group Holding Ltd.

Капитализация изготовителя чипов Microchip Technology Inc увеличилась на 9,4%. Дело в том, что компания улучшила прогноз прибыли и выручки на III квартал.

Procter&Gamble прибавила 2% и тем самым очень помогла индексу Dow Jones.



