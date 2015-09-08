Евро растет к доллару на всеобщей неопределенности

Евро растет уже третий день подряд по отношению к доллару. Всеобщая озабоченность по поводу замедления глобального роста затмила в глазах инвесторов перспективу повышения процентной ставки ФРС.

В первом квартале 2015 года доллар прибавил к евро почти 10%: готовился подъем ставки ФРС, происходили политические и экономические катаклизмы в Греции. Однако Grexit пока не произошел, ФРС не дает четких сигналов, а катаклизмы «переехали» в Китай. Поэтому сейчас настроения участников рынка крайне нестабильны. На этой неделе все боятся за развивающиеся рынки и их (колоссальное) влияние на глобальную экономическую систему. Следующая неделя сместит фокус на ФРС.

На этом фоне индекс доллара по отношению к корзине основных валют падает: к 11.51 он в минусе на 0,07%. EURUSD выросла до отметки 1,1180 (+0,09%). GBPUSD выросла на 0,60% до отметки 1,5387. Австралийский, канадский и новозеландский доллары выросли против американского коллеги на фоне восстановления цен на сырьевые товары (кроме нефти).

Против иены доллар вырос на 0,65% до отметки в 120,06 на фоне падения ВВП Японии.